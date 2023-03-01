Kadir Ezildi'nin parmağındaki alyansı gören aynı soruyu sordu: Nişanlandı mı? Gerçeği açıkladı

En Hamarat Benim adlı programın sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, sosyal medyada da yoğun ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

Ezildi şimdilerde, parmağında bulunan alyans ile gündemde.

Ünlü fenomen hakkında sosyal medyada, nişanlandı iddiaları dolaşıyor. Ezildi, konu hakkında açıklama yaptı.

Ezildi, yaptığı paylaşımda "Bacımın evlilik yüzüğü" dedi. Ünlü fenomenin bacım dediği kişinin ise, geçtiğimiz aylarda vefat eden anneannesi olduğu anlaşıldı.

'ANNEANNESİNİ KAYBETMİŞTİ'

Geçtiğimiz günlerde anneannesini kaybeden Kadir Ezildi büyük bir acı yaşadı. Kadir Ezildi anneannesi Gülhanım Kaplan ile eğlenceli videolarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.



