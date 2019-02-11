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Kadir İnanır’dan emeklilik açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kadir İnanır alışveriş turuna çıktığı Etiler’de arkadaşlarıyla objektiflere yansıdı. İnanır, basın mensuplarının "Emekli olmayı hiç düşündünüz mü?" sorusu üzerine, "Daha çok erken" cevabını verdi.

Kadir İnanır’dan emeklilik açıklaması

Kadir İnanır “Sizin veliaht olarak gördüğünüz biri var mı?” sorusuna “Hepsi çok başarılı kızlar da erkekler de ancak dikkatli davranmaları lazım, beklemeleri durmaları gerek. Mutlaka filmlerde oynamadan sinema oyuncusu olmadan gelecek çok parlak gözükmüyor çünkü dizi sistemi eskitir ve yenilerini üretir. Kalıcı olmaları gerektiği için film çekmeleri gerekir. İlla dizide oynayacağım para kazanacağım diye bir şey yok. ” sözlerini kullandı.

Yakın zamanda vizyona girecek olan Kapı adlı sinema filminin heyecanını yaşayan Kadir İnanır, dizi tekliflerine sıcak bakmadığını belirtip “Dizi işi çok zor. Hikayeler hep aynı bu yüzden aynı işler var biraz gider ama ne kadar gider bunun sonu yok. Deneme yanılma metodu uygulanıyor. Bir de şimdi seçim atmosferi var şimdi kimsenin dizi izleyecek hali yok” diye konuştu.

ÜLKENİN SORUNLARINI TAŞIMAYAN HİÇBİR FİLMDE OYNAMAM

İnanır yakında kendi filminin de vizyona gireceğini sözlerine ekleyip, gişedeki popüler sinema filmlerinde rol almaya mesafeli olduğunu “Şimdi salt sanat ve ülkenin sorunlarını taşımayan hiçbir filmde oynamam. Yani popüler filmde ticari bir olaydır filmdir ama farklı kategoride yarışır kendi aralarında o ticari bir mekanizmadır. Bize bir senaryo verirler beğenirsen oynarsın beğenmezsen oynamazsın” sözleriyle değerlendirdi.

“EMEKLİLİK İÇİN DAHA ÇOK ERKEN”

Dört yıl önce Dalaman'a yerleşen usta aktör “Emekli olmayı hiç düşündünüz mü?” sorusuna ise gülerek “Yok ne emekliliği ne alakası var, emeklilik için daha çok erken, durun bakalım daha neler göreceğiz güzel umutlar var ülkemiz güzel olacak büyük bir barış gelecek her şey güzel olacak” cevabını verdi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
kadir inanır emeklilik

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