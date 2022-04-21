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Kadirov'dan korkutan 'Mariupol' uyarısı! "Bugün, öğle yemeğinden önce veya sonra..."

21.04.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Vladimir Putin'in en büyük destekçilerinden. Zelenskiy'e suikast düzenleyeceği iddialarıyla da gündeme gelen Kadirov'dan bugün tehlikeli bir uyarı geldi. Ukrayna'nın en stratejik noktalarından olan Mariupol, Kadirov'a göre bugün Rus güçlerinin eline geçecek.

Kadirov'dan korkutan 'Mariupol' uyarısı! "Bugün, öğle yemeğinden önce veya sonra..."

Mariupol, düşmesi halinde, sekiz hafta önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya tarafından ele geçirilen en büyük şehir olacak. Mariupol'deki yıkıcı saldırıya bizzat öncülük ettiği söylenen Çeçen lider Ramazan Kadirov, şehrin bugün düşeceğini söyledi.

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Vladimir Putin'in en yakın müttefiki, Ukrayna direnişinin son ana kalesi olan, Rus kuvvetlerinin kuşatması altındaki Mariupol'ün bugün Rus güçlerince ele geçirileceğini söyledi.

Mariupol, düşmesi halinde, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya'nın ele geçirdiği en büyük şehir olacak.

Şehirdeki son savunma, yaklaşık bin siville birlikte Azovstal'daki çelik fabrikasında yoğunlaşmış durumda.

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Askerleri Ukrayna'da savaşan Rusya'nın Çeçenya Cumhuriyeti'nin lideri Kadirov, "Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal, tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak" dedi.

Ukraynalı deniz komutanı Serhiy Volny, çelik fabrikalarındaki savaşçıların daha uzun süre dayanamayacaklarını söyledi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, burada yaklaşık bin sivilin barındığını söyledi.

Sekiz hafta önce, 24 Şubat'ta başlayan işgalden bu yana 5 milyondan fazla insan Ukrayna'dan kaçtı.

UKRAYNA: RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 208 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da sivillerin tahliyesine yönelik dün açılan insani koridor kapsamında 4 tahliye otobüsünün Mariupol'u terk etmeyi başardığını kaydederek, geceyi Berdyansk'ta geçiren sivillerin bugün Zaporijya'ya ulaşacağını aktardı.

Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceğini vurgulayan Vereşçuk, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğunu ve durumun her an değişebileceğini kaydetti. (AA)

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