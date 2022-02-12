Kafalar grubunun Atakan'ı evlendi! Düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı

YouTube'da önemli miktarda aboneye sahip olan ve yayınladıkları videolarla çoğu kez trendlerde yer alan Kafalar grubunun Atakan'ı dünya evine girdi. Düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan 28 yaşındaki Özyurt, videoları haricinde özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Seyahat konusunda içerikler üreten ve sosyal medyada 70 bin takipçiye sahip içerik editörü Selen Yıldırım ile evlenen Atakan Özyurt, düğün anlarını bir bir takipçileriyle paylaştı.

PARA İSTENİNCE ZOR ANLAR YAŞADI!

Nikah memurunun sorusuna verdiği "Evet" yanıtını da paylaşan Kafalar grubunun sevilen isminin Selen Yıldırım ile çekildiği fotoğraflarına binlerce beğeni yağdı. Paylaşılan videolarda gelini almaya gelen Atakan Özyurt'tan para istendiği ve zor duruma düştüğü görüldü. Düğüne ayrıca sosyal medyanın tanınan isimlerinden CZN Burak da katıldı.

İşte çok konuşulan o düğünün fotoğrafları:





