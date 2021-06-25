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  4. Kafes içinde korunuyorlar! Davetsiz misafir yuvaya girdi, çıkamadı

Kafes içinde korunuyorlar! Davetsiz misafir yuvaya girdi, çıkamadı

25.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yuvalarına giren ve dışarıya çıkamayan porsuk kurtarıldı. Öte yandan caretta carettaların yumurtalarını kafeslerle koruyan yetkililer, porsuğun kafese girerek kendilerinden erken davrandığını da yapılan açıklamada belirttiler.

Kafes içinde korunuyorlar! Davetsiz misafir yuvaya girdi, çıkamadı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesi İztuzu Sahilinde caretta carettaların koruma altında olan yuvalarına porsuk girdi. Deniz kaplumbağalarının yuvalarındaki yumurtaları yemek için giren porsuk, kafes sayesinde kaçamadı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerinin, gece kontrolü sırasında fark edilen porsuk kurtarıldı.

''KAPLUMBAĞA YUVALARI ÜZERİNDE OLUMSUZ BASKI YARATIYOR''

DEKAMER’den yapılan açıklamada; “Ekibimiz gece kontrollerini yaptığı sırada, daha önce kafeslenerek koruma altına alınmış bir yuvanın içine yumurtaları yemek için giren bir porsukla karşılaştı. Porsuğu hemen kafesten kurtaran ekibimiz çalışmalarına daha sonra devam etti. Kaplumbağaların önemli işlevlerinden biri de yumurtaları aracılığıyla denizden karaya besin taşımalarıdır. Yumurtalar tilki, porsuk, çakal gibi yaban hayvanlarına besin sağlarken bozulan yumurtalar da kumul bitkilerinin beslenmesine katkı sağlar. Diğer yandan doğal avcıların yoğun biçimde yumurtaları yemesi kaplumbağa yuvaları üzerinde olumsuz baskı yaratıyor. Kafesleme çalışmaları ile bu baskıyı en aza indirmeye çalışıyoruz. Yuvaların yaklaşık yüzde 80'ini korurken ekibimizden erken davranan tilki ve porsuk gibi avcılar karınlarını zengin yumurtalarla doyurabiliyor. Bazen de videoda olduğu gibi ısrarcı porsuklar kafesin içine girip yakalanabiliyorlar” denildi.

(İHA)

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Muğla
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