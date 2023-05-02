Kafese yaklaştı, canından oldu: Hayvanat bahçesinde aslan dehşeti! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ülke tarihinde bir ilk...

Filistin’in İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde yer alan Han Yunus’taki Asdaa Hayvanat Bahçesi’nde 6 yaşındaki çocuğa aslan saldırdı.

ASLANIN KAFESİNE YAKLAŞINCA...

Yetkililer, Hamada Iqtiet adlı çocuğun koruma maksatlı bulunan çitlere tırmanarak aslanın bulunduğu kafese yaklaştığını ve aslanın bu sırada çocuğa saldırdığını ifade etti. Polis, olayın ardından hayvanat bahçesini kapatırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BİR İLK

Küçük çocuğun ölümü, Filistin topraklarındaki hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanlardan kaynaklanan ilk can kaybı olarak

kayıtlara geçti.

(İHA)

