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Kafese yaklaştı, canından oldu: Hayvanat bahçesinde aslan dehşeti! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ülke tarihinde bir ilk...

02.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çitlere tırmanıp kafese yaklaştı, kafesteki aslan bir anda saldırdı... Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki hayvanat bahçesindeki dehşet sonrası hayvanat bahçesi kapatıldı. Aslan saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Korkunç olay, ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Kafese yaklaştı, canından oldu: Hayvanat bahçesinde aslan dehşeti! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ülke tarihinde bir ilk...

Filistin’in İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde yer alan Han Yunus’taki Asdaa Hayvanat Bahçesi’nde 6 yaşındaki çocuğa aslan saldırdı.

ASLANIN KAFESİNE YAKLAŞINCA...

Yetkililer, Hamada Iqtiet adlı çocuğun koruma maksatlı bulunan çitlere tırmanarak aslanın bulunduğu kafese yaklaştığını ve aslanın bu sırada çocuğa saldırdığını ifade etti. Polis, olayın ardından hayvanat bahçesini kapatırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BİR İLK

Küçük çocuğun ölümü, Filistin topraklarındaki hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanlardan kaynaklanan ilk can kaybı olarak
kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
aslan hayvanat bahçesi

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