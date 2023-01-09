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Kafesinin kapısını açık unutunca ayı dehşet saçtı! Birdenbire arkasından sessizce yaklaştı... Üzerine atlayıp parçaladı

09.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan’ın Andican kentinde bir hayvanat bahçesinde bir bekçi ayı kafesinin kapısını açık unutunca korkunç bir kaza yaşandı. Hayvanları beslemek için kafese giren bekçinin güvenlik kurallarına uymadığı iddia edildi. Kafesin kapısını açık unutan bekçinin arkasından bir anda yaklaşan ayı ona saldırdı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan anlarda bekçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye dehşet anları yansıdı. Endişe verici görüntülerde hayvanat bahçesi çalışanının güvenlik önlemlerini almaması üzerine korkunç bir olay yaşandı. Kapıyı açık unuttuğu sırada aynın arkasından sessizce yaklaştığını fark eden adam büyük bir panik içinde kaçış kapısına ulaşmaya çalıştı. Yırtıcı bir hayvanın etrafında dolaşmaya çalışan adam, ayının pençe hareketiyle önce sersemledi ardından ise yere düştü.

BOYNUNU KEMİRDİ

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İlk başta üzerine çıkan ayıyla mücadele eden adam bir süre sonra gücünü kaybetti ve kendisini bıraktı. Yerel basında çıkan haberlere göre, hayvan adamın boynunu kemirdi ve uzuvları ile gövdesini parçaladı. Dehşete kapılan diğer hayvanat bahçesi çalışanları meslektaşlarını kurtarmak için ayıya kalaslar, taşlar fırlattı.

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Andican bölgesinden bir polis sözcüsü, “Adam ciddi yaralar nedeniyle olay yerinde öldü. Adli tıp muayenesi yapılacak” ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda hayvanat bahçesindeki güvenlik usulsüzlüklerine ilişkin ceza davası açılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan hayvanat bahçesi

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