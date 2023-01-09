Kafesinin kapısını açık unutunca ayı dehşet saçtı! Birdenbire arkasından sessizce yaklaştı... Üzerine atlayıp parçaladı

Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye dehşet anları yansıdı. Endişe verici görüntülerde hayvanat bahçesi çalışanının güvenlik önlemlerini almaması üzerine korkunç bir olay yaşandı. Kapıyı açık unuttuğu sırada aynın arkasından sessizce yaklaştığını fark eden adam büyük bir panik içinde kaçış kapısına ulaşmaya çalıştı. Yırtıcı bir hayvanın etrafında dolaşmaya çalışan adam, ayının pençe hareketiyle önce sersemledi ardından ise yere düştü.

BOYNUNU KEMİRDİ

İlk başta üzerine çıkan ayıyla mücadele eden adam bir süre sonra gücünü kaybetti ve kendisini bıraktı. Yerel basında çıkan haberlere göre, hayvan adamın boynunu kemirdi ve uzuvları ile gövdesini parçaladı. Dehşete kapılan diğer hayvanat bahçesi çalışanları meslektaşlarını kurtarmak için ayıya kalaslar, taşlar fırlattı.

Andican bölgesinden bir polis sözcüsü, “Adam ciddi yaralar nedeniyle olay yerinde öldü. Adli tıp muayenesi yapılacak” ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda hayvanat bahçesindeki güvenlik usulsüzlüklerine ilişkin ceza davası açılacağı belirtildi.