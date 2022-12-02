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Kaftancıoğlu'ndan 'hekim' vurgusu! 'Şizofren' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mesajları

02.12.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de ortalığı karıştıran 'şizofren' polemiğinden sonra Canan Kaftancıoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na 'aptal, müteahhit kafalı, şizofren' dediği iddialarına İmamoğlu, "Bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" demişti. Kaftancıoğlu iddialara ilk kez yanıt verdi; hekimliğine vurgu yaparken İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaftancıoğlu'ndan 'hekim' vurgusu! 'Şizofren' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mesajları

Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandığı, Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na hakaret ettiği iddialarından sonra İmamoğlu açıklama yapmış, gözler Kaftancıoğlu'na çevrilmişti. İddialara günler sonra yanıt veren Kaftancıoğlu, "Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine" sözleriyle iddiayı dillendirenlere karşılık verdi. Kaftancıoğlu ayrıca hekim olduğuna değinerek "şizofren" iddiasını kullanmadığını ve kullanmayacağını vurgularken "İddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam" dedi.

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"EN İYİ BİZ HEKİMLER BİLİRİZ"

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerde yer verdiği ifadeler şöyle:

  • Acı ve yakıcı gündemle boğuşanlardan özür dileyerek: Vatandaşın acı ve yakıcı gündemi dururken bugüne kadar bataklık medyasının iftira ve yalanlarına bir kez bile yanıt vermedim. Vatandaşın gündemini perdelememe adına bundan sonra da vermeyeceğim.

  • En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine. Tv’lerde söylenen doğruysa eğer (yetkililere ulaşamıyorum) Gaziantep Şizofreni Hastaları Derneğinin açıklaması nedeniyle:

  • Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan “şizofreni” ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan.

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"'HIRSIZ' DEDİĞİM İÇİN CEZA ALMIŞLIĞIM VAR"

  • Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam.

  • Evet bu arada, devleti yönetenlerin hırsızlık yapmasının 85 milyona yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu hissederek “hırsız” dediğim için kamu görevlisine hakaretten ceza almışlığım vardır.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU MESAJI

  • Ve yine attıkları iftira ve yalanlara karşı hakaret değil, gerçekleri yüzlerine haykırdıklarımın oluşturduğu “Canan Kaftancıoğlu bize de hakaret etmişti” korosunu da gülümseyerek izliyorum. Eğlenceli:)

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  • Son olarak şunu ifade edeyim: Yaşamı boyunca sorumluluklarını daima ön planda tutmuş biri olarak, aynı sorumlulukla Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes aldıracağız.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Söz konusu iddiaların ardından İmamoğlu ise gazetecilerin "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aranızda olduğu iddia edilen bir polemik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar."

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