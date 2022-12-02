Kaftancıoğlu'ndan 'hekim' vurgusu! 'Şizofren' iddialarına ilk kez yanıt verdi: Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mesajları

Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandığı, Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na hakaret ettiği iddialarından sonra İmamoğlu açıklama yapmış, gözler Kaftancıoğlu'na çevrilmişti. İddialara günler sonra yanıt veren Kaftancıoğlu, "Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine" sözleriyle iddiayı dillendirenlere karşılık verdi. Kaftancıoğlu ayrıca hekim olduğuna değinerek "şizofren" iddiasını kullanmadığını ve kullanmayacağını vurgularken "İddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam" dedi.
Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerde yer verdiği ifadeler şöyle:
Acı ve yakıcı gündemle boğuşanlardan özür dileyerek: Vatandaşın acı ve yakıcı gündemi dururken bugüne kadar bataklık medyasının iftira ve yalanlarına bir kez bile yanıt vermedim. Vatandaşın gündemini perdelememe adına bundan sonra da vermeyeceğim.
En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine. Tv’lerde söylenen doğruysa eğer (yetkililere ulaşamıyorum) Gaziantep Şizofreni Hastaları Derneğinin açıklaması nedeniyle:
Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam.
Söz konusu iddiaların ardından İmamoğlu ise gazetecilerin "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aranızda olduğu iddia edilen bir polemik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar."