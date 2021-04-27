Kağıt Ev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre'den şoke eden İnci açıklaması! Kağıt Ev 2. son bölümde neler oldu?

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın paylaştığı Kağıt Ev dizisi 26 Nisan Pazartesi akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Kağıt Ev'in 3 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

KAĞIT EV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızlarının korkunç cinayetiyle büyük bir kabusun içine düşen Cihan ve Aylin Fırtına, evlatlarının suçunu örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük çıkmaza düşerler. Her yalan yeni yalanları, her hata yeni hataları doğurur.

Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci’yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır.

Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır.

İnci’nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk eder ve Fırtına ailesinin yanında yaşamaya başlar.

Bu durum Aylin ve Cihan için çok daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Hele de pervasızlığıyla sağı solu belli olmayan Cemre’nin ürkütücü tavrıyla.