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Kağıt Ev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre'den şoke eden İnci açıklaması! Kağıt Ev 2. son bölümde neler oldu?

27.04.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev 2. bölümüyle ekrana geldi. Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrolleri paylaştığı Kağıt Ev dizisinde İnci'nin Cemre tarafından öldürülmesinden sonra Fırtına ailesinde işler karıştı. Cinayeti saklamaya çalışan Cihan ve Aylin, kızlarının tavırlarıyla yeni bir yıkım daha yaşadı. Kağıt Ev dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Azra'nın programına katılan Cemre'nin İnci hakkındaki açıklamaları herkesi şoke ediyor.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın paylaştığı Kağıt Ev dizisi 26 Nisan Pazartesi akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Kağıt Ev'in 3 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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KAĞIT EV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızlarının korkunç cinayetiyle büyük bir kabusun içine düşen Cihan ve Aylin Fırtına, evlatlarının suçunu örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük çıkmaza düşerler. Her yalan yeni yalanları, her hata yeni hataları doğurur.

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Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci’yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır.

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Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır.

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İnci’nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk eder ve Fırtına ailesinin yanında yaşamaya başlar.

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Bu durum Aylin ve Cihan için çok daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Hele de pervasızlığıyla sağı solu belli olmayan Cemre’nin ürkütücü tavrıyla.

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Büyük bir tedirginlikle kızını korumaya çalışan Aylin’in geçmişinden gelen sırrı, cinayetin sebebi üzerine soru işaretine neden olur.
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Evdeki fırtınadan habersiz, sevgilisi için endişelenen Mert ise İnci’yle sevgili olduklarını annesine söyler.

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Aylin’in tepkisi çok büyük olur. Yoksa Cihan, oğlunun sevgilisiyle mi aşk yaşıyordur?

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu
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