Kağıt Ev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kağıt Ev 2. son bölüm özet

Kağıt Ev dizisinin 2. son bölümünde Cihan ve Aylin Fırtına çifti, kızlarının işlediği korkunç cinayet ile oldukça büyük bir kabusun içine düştü ve genç kızlarının işlediği cinayeti örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük bir kaosun ortasına düştü.
1. FRAGMAN
2. FRAGMAN
Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci’yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır. Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır.
İnci’nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk eder ve Fırtına ailesinin yanında yaşamaya başlar. Bu durum Aylin ve Cihan için çok daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Hele de pervasızlığıyla sağı solu belli olmayan Cemre’nin ürkütücü tavrıyla.
Büyük bir tedirginlikle kızını korumaya çalışan Aylin’in geçmişinden gelen sırrı, cinayetin sebebi üzerine soru işaretine neden olur.
Evdeki fırtınadan habersiz, sevgilisi için endişelenen Mert ise İnci’yle sevgili olduklarını annesine söyler. Aylin’in tepkisi çok büyük olur. Yoksa Cihan, oğlunun sevgilisiyle mi aşk yaşıyordur?
Yaşadığı şokun ardından, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zanneden Aylin, öfkesini Cihan’dan çıkarmak ister.
Aylin ve Cihan Fırtına her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlar.
Belki de geçmişten gelen ve Aylin’in unutmak istediği bu karanlık sırlar bugün yaşananların temelini oluşturmuştur. Aylin yıllar sonra hiç istemese de bir ziyaret gerçekleştirir. Bu ziyaretle Aylin korkunç gerçeğin de farkına varır. Cemre belki de onun yüzünden İnci’yi öldürmüştür.
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