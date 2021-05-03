MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kağıt Ev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kağıt Ev 2. son bölüm özet

Kağıt Ev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kağıt Ev 2. son bölüm özet

03.05.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni ve iddialı yapımlarından olan Kağıt Ev dizisinin ikinci bölümü geçtiğimiz Pazartesi ekranlara gelerek izleyicilerini soluksuz bıraktı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay'ın paylaştığı Kağıt Ev dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı ise yeni bölümün de soluksuz izleneceğini gösterdi...

Kağıt Ev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kağıt Ev 2. son bölüm özet

Kağıt Ev dizisinin 2. son bölümünde Cihan ve Aylin Fırtına çifti, kızlarının işlediği korkunç cinayet ile oldukça büyük bir kabusun içine düştü ve genç kızlarının işlediği cinayeti örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük bir kaosun ortasına düştü.

KAĞIT EV 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

1. FRAGMAN

2. FRAGMAN

KAĞIT EV 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KAĞIT EV 2. BÖLÜM ÖZET

Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci’yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır. Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır.

İnci’nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk eder ve Fırtına ailesinin yanında yaşamaya başlar. Bu durum Aylin ve Cihan için çok daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Hele de pervasızlığıyla sağı solu belli olmayan Cemre’nin ürkütücü tavrıyla.

Büyük bir tedirginlikle kızını korumaya çalışan Aylin’in geçmişinden gelen sırrı, cinayetin sebebi üzerine soru işaretine neden olur.

Evdeki fırtınadan habersiz, sevgilisi için endişelenen Mert ise İnci’yle sevgili olduklarını annesine söyler. Aylin’in tepkisi çok büyük olur. Yoksa Cihan, oğlunun sevgilisiyle mi aşk yaşıyordur?

Kağıt Ev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kağıt Ev 2. son bölüm özet

KAĞIT EV 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? KAĞIT EV 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşadığı şokun ardından, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zanneden Aylin, öfkesini Cihan’dan çıkarmak ister.

Aylin ve Cihan Fırtına her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlar.

Belki de geçmişten gelen ve Aylin’in unutmak istediği bu karanlık sırlar bugün yaşananların temelini oluşturmuştur. Aylin yıllar sonra hiç istemese de bir ziyaret gerçekleştirir. Bu ziyaretle Aylin korkunç gerçeğin de farkına varır. Cemre belki de onun yüzünden İnci’yi öldürmüştür.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Çukur'da finale geri sayım!Çukur'da finale geri sayım!
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Star TV Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu Tuvana Türkay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Tartışma yaratan genelge yargıya taşındı!

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

TÜBİTAK Başkanı yerli aşı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı yerli aşı için tarih verdi

Kısıtlamadan kaç kişi muaf? Bakanlık duyurdu

Kısıtlamadan kaç kişi muaf? Bakanlık duyurdu

Başka adamla yakalanan nişanlısına bakın ne yaptı

Başka adamla yakalanan nişanlısına bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.