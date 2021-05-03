Kağıt Ev 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kağıt Ev 2. son bölüm özet

Kağıt Ev dizisinin 2. son bölümünde Cihan ve Aylin Fırtına çifti, kızlarının işlediği korkunç cinayet ile oldukça büyük bir kabusun içine düştü ve genç kızlarının işlediği cinayeti örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük bir kaosun ortasına düştü.

KAĞIT EV 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

1. FRAGMAN

2. FRAGMAN

KAĞIT EV 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KAĞIT EV 2. BÖLÜM ÖZET

Kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci’yle ilişkisi olduğunu düşünen Aylin ve ailesini, bu uçurumdan kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerinin en büyük gerilimi yaşanır. Onların kale gibi gördükleri yuvaları, güvensizlikle çatırdamaya başlamıştır. Cihan'ın gerçek kaçamağı Azra İnce ile ilişkisi ise ayağına dolanır ve onu iyice zor durumda bırakır.

İnci’nin annesi, kocasıyla kavga edip evi terk eder ve Fırtına ailesinin yanında yaşamaya başlar. Bu durum Aylin ve Cihan için çok daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Hele de pervasızlığıyla sağı solu belli olmayan Cemre’nin ürkütücü tavrıyla.

Büyük bir tedirginlikle kızını korumaya çalışan Aylin’in geçmişinden gelen sırrı, cinayetin sebebi üzerine soru işaretine neden olur.