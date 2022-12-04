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  4. Kağıt yüklü tır virajı alamadı! TEM’e girmek isterken devrildi

Kağıt yüklü tır virajı alamadı! TEM’e girmek isterken devrildi

04.12.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de Körfez gişelerden TEM Otoyolu’na girmek isteyen kağıt yüklü tır, sürücünün virajı alamaması üzerine bağlantı yolunda devrilerek yan yattı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazadan dolayı bağlantı yolunun tek şeridi trafiğe kapandı.

Kağıt yüklü tır virajı alamadı! TEM’e girmek isterken devrildi

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Körfez gişeleri bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki kağıt yüklü tır, sürücünün TEM’e girmek isterken virajı alamaması neticesinde devrildi. Tır, kazanın ardından yan yatarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir sıkışma yaşamayan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sürücünün kolunda kırık olduğu tespit edildi.

CW

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazadan dolayı bağlantı yolunda güvenli ulaşımın sağlanması adına trafik tek şeritten verildi. Kazalı tırın ve yola savrulan kağıtların kaldırılmasının ardından yol yeniden normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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