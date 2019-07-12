Kağıthane'de 'saldırgan köpek' nöbeti

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, saldırgan ve başıboş bir grup köpeğin kedileri öldürdüğü ve insanlara saldırdığı gerekçesiyle gece boyunca nöbet tutuyor. Ellerindeki sopa ve taşlarla sokakları dolaşan vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bekliyor. Kimisinin elinde sopa, kimisinin elinde taş sokak sokak gezerek, saldırgan köpeklerin mahalleye girmesini engellemeye çalışıyor. Ramazan ayından beri bu durumun devam ettiğini belirten mahalleli, durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını belirtti.

Tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, köpeklerin daha önce birçok kişiye saldırdığını ve bu yüzden hastaneden rapor aldıkların belirtti.

'2,5 AYDIR TERÖR ESTİRİYORLAR'



Yaklaşık iki buçuk aydır sabah saatlerine kadar ayakta nöbet tuttuklarını dile getiren mahalle sakini Salim Tasaroğlu, “Aşağı yukarı Ramazan ayından beri, iki buçuk aydır bu köpeklerle ilgili bir sorunumuz var. Kedileri öldürüyorlar, en az 7-8 kedi ölüsünü ben götürdüm. Benim iki tane kedimi camdan aldılar. Yani bu köpekler 2 buçuk aydır terör estiriyorlar. İnsanları ısırıyorlar, insanlar hastaneden rapor aldıkları halde yine de bir sonuç alamadık. O kadar yere müracaat ettik ama sonuç alamadık. Genelde gece 00.00-01.00 gibi geliyorlar, gün aydınlanana kadar devam ediyor. Sabah 05.00’a kadar sürekli biz böyleyiz. Köpekleri kovalıyoruz, hayvanlara zarar vermesin diye. Ne uykumuz var, ne bir şeyimiz var. İnsanlara da saldırıyorlar, en az 10 tane ısırılmış halde hastaneden rapor alan insan var” diye konuştu.