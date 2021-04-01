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  4. Kağıthane’yi yaktı! Neron Ümit lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

Kağıthane’yi yaktı! Neron Ümit lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

01.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de Neron Ümit lakaplı kişi, işlediği suçlarla mahalleliyi canından bezdirdi. Son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe gibi birçok yeri kundaklayan şahıs, yakalanarak adliyeye sevk edildi. 28 suç kaydı bulunan Neron Ümit, 'Akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu' bulunduğu için çıkarıldığı mahkeme tarafından yine serbest bırakıldı. Verilen karar mahalleliyi isyan ettirdi.

Kağıthane’yi yaktı! Neron Ümit lakaplı kundakçı yine serbest bırakıldı

Kağıthane'nin çeşitli semtlerinde “Neron Ümit” lakaplı 30 yaşındaki Osman M, son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundakladı. Son olarak şahıs, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bir mobilya dükkanını kundaklamıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanı ateşe veren şahsın Osman M. olduğu tespit edildi.

KAĞITHANE'DE KUNDAKLAMADIĞI YER KALMADI

Kısa sürede yakalanan şahsın üst aramasında pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi. Gözaltına alınan kundakçı Osman M. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyette 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

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MAHKEME 28 SUÇ KAYITLI KUNDAKÇIYI YİNE SERBEST BIRAKTI

Emniyette işlemleri tamamlanan Osman M. çıkartıldığı mahkemece yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

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TEDAVİ EDİLMEDEN GÖNDERİLMİŞ

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden çıkartıldığı ve hiçbir şekilde müdahale edilmediği ortaya çıktı.

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TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında tekme tokat dövülmüştü.

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İHA

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