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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

20.12.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Erkenez Mahallesi Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatı kısmında çıktı.

YANGIN ÇATIYI TAMAMEN KAPLADI

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir anda büyüyen yangın çatının tamamını kaplarken, ekipler yangını söndürmek için merdivenli itfaiye araçlarını kullandı. Fabrika çalışanları da tekstil ürünlerinin zarar görmemesi için sevkiyat yaptı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor. (İHA)

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yangın Kahramanmaraş
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