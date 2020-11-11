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Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 19:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 5 çocuk annesi Emine Kılıçarslan (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yörükselim Mahallesi'nde meydana geldi.

BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan Emine Kılıçarslan'a ulaşamayınca endişelendi. En son 2 gün önce görülen Kılıçarslan'ın torunu eve gittiğinde banyoda yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emine Kılıçarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Olay yerinde yapılan incelmenin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 5 çocuk annesi Emine Kılıçarslan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. (DHA)

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