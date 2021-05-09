HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden anlar: Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Kahreden anlar: Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

09.05.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darp edilen kadının yaşadıkları kan dondurdu. Anneler Günü'nde ailesinden şiddet gören kadının, eşinden de oğlundan da şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyerek polise ihbarda bulundu.

"ÖZEL SEBEPLE KAVGA ETTİK"

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler Günü'nde dayak yiyen kadın, polislere eşinden ve çocuğundan şikayetçi olmayacağını belirterek, "30 yıllık eşim, özel bir sebeple kavga ettik" dedi.

FERYAT FİGAN YARDIM İSTEDİ

Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak “imdat” diye yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara 'elini çek' diyerek bağırması yer alıyor.

AW316137_02

kavga

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Sokak ortasında taşlı sopalı kavga!Sokak ortasında taşlı sopalı kavga!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

Şaşırtan görüntü! İstanbul'dan görüldü

Şaşırtan görüntü! İstanbul'dan görüldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.