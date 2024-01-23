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Hülya Yiğitalp'in evlat acısı! Uzay mühendisi oğlu korkunç kazada hayatını kaybetti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey ABD'de hayatını kaybetti. Olay, California Santa Barbara’da bir motor kazası sonucu meydana geldiği ifade edildi. Talihsiz mühendis Yiğit Tokbey’in Adana’da toprağa verileceği öğrenildi.

Hülya Yiğitalp'in evlat acısı! Uzay mühendisi oğlu korkunç kazada hayatını kaybetti

Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi olan en büyük oğlu Yiğit Tokbey, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, California’nın Santa Barbara Lehri’nde Orcutt adlı yerin yakınlarında meydana geldi. Çok sayıda aracın çarpışması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi.

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Gündeme oturan kazada kaç kişinin öldüğü ve yaralandığının açıklanmadığı ve kazanın kesin nedeninin ise halen araştırıldığı ifade edildi.

Kazada yaşamını yitiren SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey 31 yaşındaydı.

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Super Haber'in haberine göre, Tokbey'in cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'da toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.

"CANIM YAVRULARIM"

Asya, Fırat ve Yiğit adında üç çocuğu olan Hülya Yiğitalp, bu kareyi "Ömür boyu birbirinizi sevin, sayın benim canım yavrularım" notuyla paylaşmıştı.


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