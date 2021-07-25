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  4. Kahreden olay! Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildi

Kahreden olay! Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildi

25.07.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kumluca'da motosikletiyle 180 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybeden 36 yaşındaki Cengizhan Tutka'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sırada oğlunun cenazesini gören Hüseyin Tutka, güçlükle ayakta durabildi.

Kahreden olay! Oğlunun cenazesini görünce, güçlükle ayakta durabildi

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sazak Koyu- Adrasan yolunda meydana geldi. Cengizhan Tutka, karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, yönetimindeki motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet, yaklaşık 180 metrelik uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Uçurumdan inen ekipler, Cengizhan Tutka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutka'nın cenazesi tekne ve bot yardımıyla Adrasan sahiline çıkarıldı, ardından ambulansla Kemer'e gönderildi.

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BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Cengizhan Tutka’nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini gören Hüseyin Tutka, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Tutka'nın cenazesi defnedilmek üzere Kemer'e götürüldü.

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Kaynak: DHA


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