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Kahreden ölüm! Kaza yapanlara su vermek için aracından inmişti

23.06.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için durdurduğu aracından inen kişi, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Oğlunu gözleri önünde kaybeden baba M.A. sinir krizi geçirdi.

Kahreden ölüm! Kaza yapanlara su vermek için aracından inmişti

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

SU VERMEK İÇİN ARAÇTAN İNDİ, ARABA ÇARPTI

O esnada kazayı gören kamyonette bulunan F.A., kaza yapan araçtaki vatandaşlara su vermek için aracını durdurarak yola indi. Kaza yapan şahıslara doğru yürüyen F.A., hızla gelen T.A. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yola savrularak hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

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BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, F.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza yapan araçlara yardım etmek için durdukları araçtan inen oğlunu gözleri önünde kaybeden baba M.A. gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren acılı babayı, jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.
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"ÇOK KÖTÜ ÇARPTI"

Hayatını kaybeden F.A.'nın yaptıkları kazanın ardından kendilerine su vermek için durduğunu söyleyen Özlem S. adlı kazazede, “Ölen arkadaş maalesef bize su getirmek için yardım iç durmuş. Ama ben gördüm kırmızı araba ona öyle bir çarptı ki bize çarpmamak için biz soldayız ya bize çarpmamak için ona çarptı yani. Çok kötü çarptı çocuğa maalesef” dedi.
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F.A.'nın cansız bedeni, jandarma ve savcı incelemesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar ise çekici ile otoparka çekildi. Jandarma ekipleri kazayla inceleme başlattı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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