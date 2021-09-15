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Kahreden ölüm! Traktörden savruldu, hayatını kaybetti

15.09.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, traktör, şoförün kontrolünden çıkarak başka bir traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonucu 74 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm! Traktörden savruldu, hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Akselendi Mahallesi kum ocağı mevkiinde meydana geldi. Evinden tarlaya giden traktör sürücüsü Necati Gündüz direksiyon kontrolünü kaybederek bir üst yoldan geçen torunu F.G.'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle düşen Necati Gündüz, traktörün altında kaldı. Yoldan geçen kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirledi.

MORGTA İNCELEMEYE ALINDI

Gündüz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA

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Manisa
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