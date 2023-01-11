Kahvaltıda farklı bir lezzet isteyenlerin tercihi en iyi fındık ezmeleri

Hem ara öğünlerde hem kahvaltılarda keyifle tüketilen pratik ve besleyici fındık ezmeleri, piyasada pek çok çeşidiyle karşımıza çıkıyor. Seçim konusunda tıpkı diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi dikkat etmeniz gereken kimi noktalar var. Sadece lezzete mi bakıyorsunuz yoksa doğal olması da sizin için önemli mi? Eğer sağlığınıza dikkat ediyorsanız ve özellikle çocuklarınızın da tüketeceği bir seçenek arıyorsanız satın alacağınız fındık ezmesinin kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz. Peki, sofralarınıza farklı bir tat katacak en iyi fındık ezmesi hangisi? Gelin, birlikte öğrenelim.

1. En doğalından: Anteplibaharat Şekersiz %100 Fındık Ezmesi

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Hemen herkes tarafından çok sevilen fındık ezmeleri kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. Besleyici özelliği ve yüksek besin değeri ile gelişim çağında olan çocukların da tüketmesi gereken besinler arasında yer alıyor. En iyi fındık ezmelerinden biri olan Anteplibaharat Şekersiz %100 Fındık Ezmesi, tamamen doğal içeriği ile öne çıkmayı başarıyor. Şeker ve koruyucu içermediği için özellikle sağlıklı beslenenler ve formuna dikkat edenler için güzel bir atıştırmalık alternatifi hâline geliyor. Ancak yüksek kalori içermesi nedeniyle kilo problemi yaşamamak için fındık ezmesini dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor.

2. Formunu korumak isteyenlere: nuts'all Ballı Fındık Ezmesi

Özellikle diyet programlarına uyarak beslenenler, şekerli fındık ezmeleri yerine bal ile tatlandırılmış ezmeleri tercih edebiliyor. Böylece fındığın faydalarından yararlanırken vücuda ekstra şeker alımı yapmamış oluyor. Tadını içeriğindeki baldan alan ballı fındık ezmesi, en iyi fındık ezmesi markasından biri olan nuts’all tarafından üretiliyor. %90 fındık ve %10 bal karışımından elde edilen gıda, kahvaltı sofralarının bir numaralı yiyeceklerinden biri. Üstelik sadece ekmekle değil, yulaf ezmeleriyle de tüketilebiliyor. Tatlı ürünlerden hoşlananlar için iyi bir alternatif olan ballı fındık ezmesi bir şansı hak ediyor, değil mi?

3. En iyilerden biri: Picus Fındık Ezmesi

Lif ve E vitamini yönünden zengin olan fındık, herkesin tüketmesi gereken besinlerden. Eğer fındığı tek başına tüketmeyi sevmiyorsanız tamamen doğal içerikli fındık ezmelerini deneyebilirsiniz. Picus Fındık Ezmesi, temiz içerikli tamamen doğal fındıklardan üretilmiş. Kahvaltılarda ya da ara öğünlerde bir dilim kızarmış ekmeğe sürerek, yulaf lapasına bir tatlı kaşığı ekleyerek ya da smoothie gibi sağlıklı içeceklere bir miktar koyarak fındığın besin değerlerinden faydalanabilmeniz mümkün. Fındık ezmesinde şeker ilavesinin olmadığını da belirtelim!

4. Farklı bir lezzet arayanlara: Sarelle Fındık Ezmesi

Kahvaltı ya da ara öğünlerin en güzel atıştırmalıklarından biri olan fındık kremaları doyurucu ve enerji deposu olmasıyla öne çıkıyor. Fındık ezmesi dendiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri olan Sarelle Fındık Ezmesi lezzetiyle herkesi büyülüyor. 350 gramlık ambalajıyla bu lezzetli kahvaltılığı uzun süre afiyetle tüketebilirsiniz. Fındık ezmesinin içeriğinde şeker ve eser miktarlarda Hindistan cevizi yağı, tuz ve peynir altı suyu tozunun bulunduğunu da es geçmeyelim.

5. Kanıtlanmış doğallık ve üstün lezzet: Hazelle Organik Fındık Ezmesi

Organik fındık ezmesi hem sağlığına dikkat edenlerin hem gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gereken besinlerden biri. Fındığın faydalarını tam olarak görebilmek için ezmenin uygun şartlarda üretilmiş ve temiz içeriğe sahip olması gerekiyor. Bu konuda güvenebileceğiniz ürünlerden biri olan Hazelle Organik Fındık Ezmesi, ECOCERT ve Türkiye Organik Sertifikaları’na sahip. Çocuklar için harika bir besin kaynağı olan ürün, günün her saatinde güvenle tüketilebilir.

6. Çikolata tutkunlarına hitap eden: Sarelle Bitter Fındık Ezmesi

Çikolatadan vazgeçemeyen biriyseniz size harika bir önerimiz var. Sarelle Bitter Fındık Ezmesi, lezzetiyle tüm çikolata tutkunlarını büyülüyor. Bitterin yoğun tadını alan fındık ezmesi, sadece çikolata tüketmek istemeyenler için güzel bir alternatif oluyor. Çikolatanın benzersiz lezzetiyle fındığın uyumuna zaten diyecek söz yok. Kahvaltınıza farklılık katmak ya da ara öğünlerinizi tatlı atıştırmalıklar ile geçirmek isterseniz çikolatalı fındık ezmesine şans verebilirsiniz. Ayrıca hem fındık hem bitter çikolata içeren ürünü yulaf ezmelerine veya müslilere az miktarda ekleyerek diğer atıştırmalıklarınızı tatlandırabilirsiniz.

7. Klasikten şaşmayanların tercihi: nuts'all Sade Fındık Ezmesi

Gönlü sadelikten yana olanlara nuts'all Sade Fındık Ezmesi’ni önerebiliriz. Protein deposu olan ürün %100 doğal fındıktan üretiliyor. Özellikle doğal içerikli fındık ezmesi arayanlar için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı beslenmek günümüz şartlarında zor olsa da temiz içerikli ve doğal ürünleri tercih ederek beden sağlığına destek olmak mümkün. Hem kendiniz hem çocuklarınız için şeker ve katkı maddesi içermeyen, kahvaltınıza ve ara öğünlerinize eşlikçi doğal bir besin arıyorsanız bu ürünü mutlaka değerlendirmelisiniz. Ayrıca fındık ezmesini keklerde, kurabiyelerde ve ev yapımı içeceklerde de kullanabilirsiniz.

8. Damak çatlatan bir lezzet: Wefood Fındık Ezmesi Çikolatalı Hurmalı

Farklı tatlar peşinde koşanlara lezzetli önerimiz var. Wefood Fındık Ezmesi Çikolatalı Hurmalı, alışılmışın dışında bir ürün. Her ne kadar çikolatalı fındık ezmelerine aşina olsak da hurma ile tatlandırılmış olanlara her zaman rastlanmıyor. Yoğun lezzetini çikolatadan alan fındık ezmesinde şeker yerine hurma kullanılıyor. Böylece tatlandırıcı ve şeker içermeyen ürün, sağlıklı besin kaynaklarından biri hâline geliyor. "En iyi fındık ezmesi hangisi?" sorusuna verebileceğimiz cevaplardan biri olan ürün çocukların da severek tüketebileceği tarzda. Hem kendiniz hem çocuklarınız için sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız ürünü değerlendirebilirsiniz.

9. Şeker yerine bal: Balparmak Ballımix Ballı Fındık Ezmesi

"Fındık ezmesi mi, fıstık ezmesi mi?" tartışmasına "Hangisi doğalsa o." cevabını vererek noktayı koymak gerekiyor. Her iki seçenek de kendine özgü besin değerlerine sahip. Tabii ki bu besin değerlerinden faydalarından yararlanmak için doğal içerikli ve uygun şartlarda üretilmiş olması gerekli. Bu noktada size önerebileceğimiz Balparmak Ballımix Ballı Fındık Ezmesi doğallığı ile öne çıkan ürünlerden biri. Şeker içermemesi ve şeker yerine balla zenginleştirilmiş olması, ezmenin en önemli özelliği. Balın faydalarından da yararlanabileceğiniz bu özel ürün, sağlığına ve formuna dikkat edenlerin en özel atıştırmalıklarından biri olabilir.

10. Özenle seçilmiş fındıklardan üretilen: Fiskobirlik Şekerli Fındık Ezmesi

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Fındığın ve fındık ezmesinin faydaları saymakla bitmiyor ancak bu faydalardan kısaca bahsedecek olursak uzun süre tok tutuyor, vücuda enerji sağlıyor, kas onarımını destekliyor. Fındık; demir, sodyum ve kalsiyum gibi mineraller içeriyor. Özellikle yüksek orandaki yağ ile pek çok fayda sağlıyor. Doğal fındıklardan elde edilen Fiskobirlik Şekerli Fındık Ezmesi, tadını içeriğindeki şekerden ve vanilya aromasından alıyor. Özenle seçilmiş Giresun fındıklarını barındıran ürün sofralarınızın en tatlı atıştırmalığı oluyor. Fındık ezmesini sadece atıştırmalık olarak değil, kahvelerinize bir miktar ekleyerek de kullanabilirsiniz.