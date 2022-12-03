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Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

02.12.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formunuza dikkat ediyor ve sağlıklı beslenme alışkanlığını benimsiyorsanız ya da glütene karşı intoleransınız varsa tükettiğiniz ürünlere dikkat etmeniz gerekir. Günümüzde pek çok paketli gıda işlenmiş olduğu için glüten içerebiliyor. Bu nedenle aldığınız her bir ürünün içindekiler kısmına göz atmanız gerekir. Neyse ki marketlerde pek çok glütensiz ürün yer almaya başladı. Biz de glütensiz beslenme diyetinize ekleyebileceğiniz özel ürünleri sizin için bir araya getirdik.

Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

Günümüzde pek çok besin ürününün glütensiz seçenekleri de bulunuyor. Glütene duyarlı kişiler artık besin çeşitliliği konusunda sıkıntıya düşmüyorlar. Glüten içeren ürünler yerine geçebilecek pek çok alternatif var. Organik olarak üretilen gıda ürünlerinden de glüten ayrıştırılmış seçenekler bulmak mümkün. Gelin, sofralarınıza dâhil edebileceğiniz glütensiz besin ürünlerinden birkaç tanesini birlikte inceleyelim.

1. Beyaz una alternatif: İpek Değirmen Glütensiz Çiğ Karabuğday Unu

Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

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Glütensiz yaşam tarzında besin çeşitliliği bakımından zorluklar yaşanabiliyor. Temel besin kaynaklarından olan tahılların neredeyse hepsi glüten içeriyor. İpek Değirmen Glütensiz Çiğ Karabuğday Unu, bu problemi ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Artık hamur işleri tariflerinden uzak durmanıza gerek yok! Özel olarak üretilen Glütensiz Çiğ Karabuğday Unu'nu sofralarınıza taşıyarak sağlığınıza uygun tarifler uygulayabilirsiniz.

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2. Sağlığınız için şart: Cityfarm Organik Hindistan Cevizi Yağı

Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

Normal şartlarda yağ çeşitlerinde glüten bulunmaz fakat günümüzde pek çok işlenmiş ürün glüten içerdiği için özellikle paket ürünlerde içeriği okumakta fayda var. Siz de hem glüten içermeyen hem sağlığa zararı olmayan organik yağları tercih etmelisiniz. Cityfarm Organik Hindistan Cevizi Yağı da bu sağlıklı yağlardan biri. Cityfarm glüten içermediği gibi glisemik indeksi de düşük olan bir ürün.

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3. İnek sütüne en iyi alternatif: Alpro Şekersiz Badem Sütü

Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

Badem sütü, inek sütünün yerine geçebilecek en zengin besin değerine sahip ürünlerden biri olabilir. Glüten ile birlikte laktoza karşı da intoleransı bulunan kişiler badem sütünü tercih edebilir. İnek sütünün kullanıldığı her tarifte badem sütü de kullanılabiliyor. Tıpkı badem unu gibi badem sütü de sağlığa oldukça faydalı. İnek sütünün yerini alabilecek uygun bir ürün arıyorsanız Alpro Şekersiz Badem Sütü'nü gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

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4. Salatalarınızı tatlandırın: Yayla Gurme Beyaz Kinoa

Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

Tahıl yerine geçebilecek sağlıklı bir besin kaynağı olan kinoa, glüten içermiyor. Tokluk hissini arttıran ve besin değeri yüksek olan kinoa, özellikle diyet yapanlar tarafından sıklıkla tercih edilen bir ürün. Salatalara ya da sebze yemeklerine güzel bir tat kazandırıyor. Glüten içermemesinden dolayı çölyak hastaları için iyi bir besin kaynağı alternatifi olabilir.

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5. Yüksek lif kaynağı: Reis Royal Keten Tohumu

Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

Glüten içermeyen keten tohumu; B12, Omega3 ve lif bakımından çok zengin besin kaynaklarından biri. Keten tohumunu un hâline getirerek de tüketebilmek mümkün. Böylece un yerine geçebilecek bir ürün elde edilmiş olur. Glütene karşı intoleransı bulunan kişilerin beslenme alışkanlıklarına eklemesi gereken önemli besin kaynaklarından olan keten tohumu için bizim önerimiz Reis Royal Keten Tohumu’ndan yana!

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6. Sağlıklı bir seçim: Laçoko Çifte Kavrulmuş Yer Fıstığı Ezmesi

Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

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Laçoko Çifte Kavrulmuş Fıstık Ezmesi, kahvaltılarda ya da ara öğünlerde tüketilebilir glütensiz ek besinlerden biri olabilir. Uygun koşullarda üretilen ürün; şeker ile koruyucu ve benzeri katkı maddeleri içermediği için gönül rahatlığıyla tüketilebilecek ürünler arasında bulunuyor. Son derece besleyici olan bu ürün, vegan besinleri tercih edenler için de en iyi seçenekler arasında bulunuyor.

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7. Soya sosundan vazgeçemeyenlere: Kikkoman Tamari Glütensiz Soyasos

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Soya soslarında genellikle buğday içeriğinden dolayı glüten bulunuyor. Fakat özel olarak üretilen glütensiz soya sosları da yok değil! Bunlardan biri Kikkoman Tamari Glütensiz Soyasos. Glütene karşı hassasiyetiniz varsa ve soya sosu lezzetinden de ayrılmak istemiyorsanız ürünü gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Böylece yemeklerinizi ve salatalarınızı soya sosu ile tatlandırmaya devam edebilirsiniz.

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8. "Çikolatasız asla olmaz!" diyenlere: Aroha Bitter Hurma Özlü Çikolata

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Çikolata pek çok kişi için vazgeçilemez lezzetlerden biri olabilir. Ancak günümüzde pek çok işlenmiş gıdada olduğu gibi çikolata çeşitlerinde de glüten bulunuyor. Glütensiz çikolata alternatiflerini araştıranları düşünerek lezzetiyle ve sağlıklı oluşuyla vazgeçilmezlerinden biri haline gelecek bir öneriyle geldik: Aroha Bitter Hurma Özlü Çikolata. Bu ürünü dilediğiniz gibi eriterek ya da parçalayarak tariflerinize ekleyebilirsiniz.

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9. Glütensiz sağlıklı yaşam için: Güzel Ada Gıda Glütensiz Yerli Badem Unu

Formuna dikkat edenlere glütensiz tarifler için gerekli malzemeler listesi

Glütensiz un çeşitlerinden olan badem unları bu konuda en çok tercih edilen ürünler arasında yerini alıyor. Hem doyurucu hem zengin besin değeri ile glütensiz yaşam tarzını sürdürenler için olmazsa ürünlerden biri hâline geliyor. Üstelik yüksek E Vitamini içerdiğinden kalp-damar sağlığını koruyor ve cildi güzelleştiriyor. Badem unu beyaz unun yerine geçebilecek en sağlıklı ürünlerden biri olabilir.

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10. Yemeklerinizin en iyi eşlikçisi olacak: Wasa Glütensiz Gevrek Ekmek

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Glütene karşı intoleransı olanlar, her ekmeği, gevreği tüketemiyor. Bu nedenle ekmek tüketimine ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktada Wasa Glütensiz Gevrek Ekmek imdada koşuyor. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine her öğününüzün en lezzetli eşlikçilerinden biri olacak bu ürüne bayılacağınızdan şüpheniz olmasın.

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