Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besini tavsiyeleri

Bedenin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılamadan spor yapmak, istediğiniz görünüme kavuşamamanıza neden olabilir. Özellikle yapılan spor çeşidine göre bir beslenme düzenine sahip olmak gerekir. Bu süreçte değerli besin öğeleriyle desteklenmiş takviye gıdalar tüketilebilir. Protein tozu, meyve barı, granola gibi atıştırmalıklar bedeni dinç tutar ve spora hazır hâle getirebilir. Listelediğimiz besin takviyelerini inceleyerek siz de kendinize göre seçim yapabilirsiniz.

1. Spor tutkunlarına: Hardline Nutrition BCAA Fusion Nar

Fermente olarak elde edilen, bitkisel kaynaklı Hardline Nutrition Hardline Nutrition BCAA Fusion Nar; L-Leucine, L-Valine ve L-Isoleucine adında birtakım amino asitler içeriyor. Bu maddeler iskelet kaslarında bulunan en yoğun aminoasitler olarak bilinirler. Bu nedenle spor yaşamını desteklemek ve iskelet sisteminin ihtiyacını karşılamak için ürünü kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce hem doktorunuza hem antrenörünüze danışmayı ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatalım.

2. Karbonhidrat deponuzu doldurun: Hardline Pro Gainer Muz Aromalı Karbonhidrat Tozu

Toz hâlinde kullanıcılarına sunulan Hardline Pro Gainer Muz Aromalı Karbonhidrat Tozu, sporcular için özel olarak formüle edilen besin takviyelerinden biri. Ürün, spor öncesinde enerji oluşumu için karbonhidrat depolarını doldurmayı, spor sonrasında da vücudun toparlanmasını sağlıyor. Soya içerdiğinden alerjen durum yaşayanların dikkat ederek tüketmesi gerekiyor. Su veya süt ile alınabiliyor.

3. Tam bir enerji kaynağı: Nuts'all Keçiboynuzlu Fıstık Ezmesi

Sporu yaşam biçimi hâline getirenlerin tüketmesi gereken ürünlerden biri de Nuts'all Keçiboynuzlu Fıstık Ezmesi. %88 oranında yer fıstığı ve %12 oranında keçiboynuzu özü içeren ürün, içinde pek çok değerli mineral, vitamin ve doğal şeker barındırıyor. Doğal yöntemlerle elde edilen fıstık ezmesi, tam bir protein deposu. Özelikle kas sisteminin yoğunlaşmasına ve onarılmasına yardımcı olabilen ürün, sağlıklı bir enerji kaynağı.

4. Pratik atıştırmalık isteyenlere: Semillas Mix Box Meyve Bar

Glütensiz, vegan ve bolca lif içeren harika bir meyve bar ister misiniz? Spor tutkunuysanız ve cevabınız “Evet!” ise Semillas Mix Box Meyve Bar ile tanışmalısınız. Ürünü ister ara öğün olarak ister spor öncesi tüketebilirsiniz. Meyve bar, çantanızda rahatlıkla taşıyabilmeniz için tek porsiyonluk paketli hâlde sunuluyor. En yaygın sekiz alerjen madde, koruyucu ve ilave şeker içermeyen ürün; aynı zamanda katkısız ve doğal!

5. Enerjiniz tükenmesin: Bigjoy Creabig

Enerji artırıcı özelliğe sahip olan Bigjoy Creabig, spor yaparken yüksek performansı sergilemenize destek olur. Vücuttaki protein sentezini arttırır. Bedenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan ürün, spor yaşamı için olmazsa olmaz besin takviyelerinden biri. Aromasız bir yapıya sahip olan ürün, başka gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketilir. Ancak ürünü yeterli miktarda kullanmaya dikkat etmek gerekiyor.

6. Sağlıklı atıştırmalıkların öncüsü: Züber Çilekli & Kakaolu Meyveli Bar

Spor yaşamında sağlıklı beslenmenin önemini bilmeyen yok. Tabii bu konuda hemen el altında besin bulabilmek kimi zaman zor olabiliyor. Züber Çilekli & Kakaolu Meyveli Bar ise her an her yerde yardımınıza koşabilecek sağlıklı atıştırmalıklardan bir tanesi. Diyet yapanların ve spor yaşamını benimseyenlerin gün içinde hissettiği açlığı ve enerji kaybını giderebilecek harika bir besin kaynağı. Üstelik ilave şeker içermiyor.

7. Protein ihtiyacınızı karşılayabilmeniz için: Algolina Saf Spirulina Tozu

%100 yerli üretim olan Algolina Saf Spirulina Tozu, %67 oranında protein bulunduran besin takviyelerinden biri. B1, B2, B3, B6, B12, A, E, K ve D3 Vitaminlerini içeren ürün; pek çok antioksidanı da içinde barındırır. Toz hâlinde sunulan ürün; smoothie, müsli, süt ve yoğurt gibi besinlere katılarak tüketilebilir. Ancak ısıtılmaması önerilir. Özellikle sporla ilgilenenlerin ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacını karşılayan bu ürüne bayılacaksınız!

8. Açlık hissi geldiği anda yanınızda: Eti Lifalif Ay Çekirdekli Domatesli Yulaf Topları

Spor sonrasında düşen enerji için sağlıklı atıştırmalıklar tercih ediliyor. Özellikle lif ve protein bakımından zengin ve doyurucu bir ürün olan Eti Lifalif Ay Çekirdekli Domatesli Yulaf Topları hem lezzetli hem sağlıklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Tek porsiyonluk paketlenen ürünü kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. Lezzetini domates ve ay çekirdeğinden alan bu özel atıştırmalığı denemenizi öneriyoruz.

9. Sağlıklı bir spor için: Fellas Granola Yer Fıstığı & Protein Bar Parçacıklı

Şeker ilavesiz Fellas Granola Yer Fıstığı & Protein Bar Parçacıklı, sağlıklı atıştırmalık tüketen spor severlerin de tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. %50 oranında yulaf ezmesinden oluşan ürün, oldukça doyurucu bir özelliğe sahip. Ayrıca lif ve protein kaynağı. Spor öncesinde, sonrasında ya da ara öğün olarak tüketilebilen granolayı çantanızda da kolayca taşıyabilirsiniz. Ürünü sade olarak tüketebildiğiniz gibi üzerine süt veya yoğurt ekleyerek de tüketebilirsiniz.

10. Spor salonuna giderken yanınızda götürebileceğiniz: Pınar Protein Kahveli Laktozsuz Süt

Lezzetli kahve aromasıyla her an her yerde tüketebileceğiniz Pınar Protein Kahveli Laktozsuz Süt, günlük protein ihtiyacınızı karşılar. Özellikle spor yaşamını sürdürenler için pratik bir şekilde ara öğün yerine de geçebilen ürün, spor öncesinde veya sonrasında ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar. Laktozsuz özelliği ise hassas bünyelere sahip kişilerin de tüketebilmesi için düşünülmüş harika bir alternatif.