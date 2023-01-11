HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besini tavsiyeleri

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besini tavsiyeleri

10.01.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenli beslenmek sağlıklı beslenme rutini için yeterli olmayabiliyor. Özellikle spor yapıyorsanız bazı besinlerle sporu desteklemelisiniz. Bu besinler içerik yönünden temiz ve doğal olmalı. Ayrıca bedenin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini de karşılamalı. Spora yeni başlayanlar için alternatif atıştırmalık ve besin takviyelerini listeledik. Gelin, spor yaşamınızın parçaları olabilecek o ürünleri birlikte inceleyelim.

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besini tavsiyeleri

Bedenin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılamadan spor yapmak, istediğiniz görünüme kavuşamamanıza neden olabilir. Özellikle yapılan spor çeşidine göre bir beslenme düzenine sahip olmak gerekir. Bu süreçte değerli besin öğeleriyle desteklenmiş takviye gıdalar tüketilebilir. Protein tozu, meyve barı, granola gibi atıştırmalıklar bedeni dinç tutar ve spora hazır hâle getirebilir. Listelediğimiz besin takviyelerini inceleyerek siz de kendinize göre seçim yapabilirsiniz.

1. Spor tutkunlarına: Hardline Nutrition BCAA Fusion Nar

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Fermente olarak elde edilen, bitkisel kaynaklı Hardline Nutrition Hardline Nutrition BCAA Fusion Nar; L-Leucine, L-Valine ve L-Isoleucine adında birtakım amino asitler içeriyor. Bu maddeler iskelet kaslarında bulunan en yoğun aminoasitler olarak bilinirler. Bu nedenle spor yaşamını desteklemek ve iskelet sisteminin ihtiyacını karşılamak için ürünü kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce hem doktorunuza hem antrenörünüze danışmayı ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatalım.

Ürünü İncele

2. Karbonhidrat deponuzu doldurun: Hardline Pro Gainer Muz Aromalı Karbonhidrat Tozu

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Toz hâlinde kullanıcılarına sunulan Hardline Pro Gainer Muz Aromalı Karbonhidrat Tozu, sporcular için özel olarak formüle edilen besin takviyelerinden biri. Ürün, spor öncesinde enerji oluşumu için karbonhidrat depolarını doldurmayı, spor sonrasında da vücudun toparlanmasını sağlıyor. Soya içerdiğinden alerjen durum yaşayanların dikkat ederek tüketmesi gerekiyor. Su veya süt ile alınabiliyor.

Ürünü İncele

3. Tam bir enerji kaynağı: Nuts'all Keçiboynuzlu Fıstık Ezmesi

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Sporu yaşam biçimi hâline getirenlerin tüketmesi gereken ürünlerden biri de Nuts'all Keçiboynuzlu Fıstık Ezmesi. %88 oranında yer fıstığı ve %12 oranında keçiboynuzu özü içeren ürün, içinde pek çok değerli mineral, vitamin ve doğal şeker barındırıyor. Doğal yöntemlerle elde edilen fıstık ezmesi, tam bir protein deposu. Özelikle kas sisteminin yoğunlaşmasına ve onarılmasına yardımcı olabilen ürün, sağlıklı bir enerji kaynağı.

Ürünü İncele

4. Pratik atıştırmalık isteyenlere: Semillas Mix Box Meyve Bar

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Glütensiz, vegan ve bolca lif içeren harika bir meyve bar ister misiniz? Spor tutkunuysanız ve cevabınız “Evet!” ise Semillas Mix Box Meyve Bar ile tanışmalısınız. Ürünü ister ara öğün olarak ister spor öncesi tüketebilirsiniz. Meyve bar, çantanızda rahatlıkla taşıyabilmeniz için tek porsiyonluk paketli hâlde sunuluyor. En yaygın sekiz alerjen madde, koruyucu ve ilave şeker içermeyen ürün; aynı zamanda katkısız ve doğal!

Ürünü İncele

5. Enerjiniz tükenmesin: Bigjoy Creabig

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Enerji artırıcı özelliğe sahip olan Bigjoy Creabig, spor yaparken yüksek performansı sergilemenize destek olur. Vücuttaki protein sentezini arttırır. Bedenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan ürün, spor yaşamı için olmazsa olmaz besin takviyelerinden biri. Aromasız bir yapıya sahip olan ürün, başka gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketilir. Ancak ürünü yeterli miktarda kullanmaya dikkat etmek gerekiyor.

Ürünü İncele

6. Sağlıklı atıştırmalıkların öncüsü: Züber Çilekli & Kakaolu Meyveli Bar

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Spor yaşamında sağlıklı beslenmenin önemini bilmeyen yok. Tabii bu konuda hemen el altında besin bulabilmek kimi zaman zor olabiliyor. Züber Çilekli & Kakaolu Meyveli Bar ise her an her yerde yardımınıza koşabilecek sağlıklı atıştırmalıklardan bir tanesi. Diyet yapanların ve spor yaşamını benimseyenlerin gün içinde hissettiği açlığı ve enerji kaybını giderebilecek harika bir besin kaynağı. Üstelik ilave şeker içermiyor.

Ürünü İncele

7. Protein ihtiyacınızı karşılayabilmeniz için: Algolina Saf Spirulina Tozu

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

%100 yerli üretim olan Algolina Saf Spirulina Tozu, %67 oranında protein bulunduran besin takviyelerinden biri. B1, B2, B3, B6, B12, A, E, K ve D3 Vitaminlerini içeren ürün; pek çok antioksidanı da içinde barındırır. Toz hâlinde sunulan ürün; smoothie, müsli, süt ve yoğurt gibi besinlere katılarak tüketilebilir. Ancak ısıtılmaması önerilir. Özellikle sporla ilgilenenlerin ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacını karşılayan bu ürüne bayılacaksınız!

Ürünü İncele

8. Açlık hissi geldiği anda yanınızda: Eti Lifalif Ay Çekirdekli Domatesli Yulaf Topları

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Spor sonrasında düşen enerji için sağlıklı atıştırmalıklar tercih ediliyor. Özellikle lif ve protein bakımından zengin ve doyurucu bir ürün olan Eti Lifalif Ay Çekirdekli Domatesli Yulaf Topları hem lezzetli hem sağlıklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Tek porsiyonluk paketlenen ürünü kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. Lezzetini domates ve ay çekirdeğinden alan bu özel atıştırmalığı denemenizi öneriyoruz.

Ürünü İncele

9. Sağlıklı bir spor için: Fellas Granola Yer Fıstığı & Protein Bar Parçacıklı

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Şeker ilavesiz Fellas Granola Yer Fıstığı & Protein Bar Parçacıklı, sağlıklı atıştırmalık tüketen spor severlerin de tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. %50 oranında yulaf ezmesinden oluşan ürün, oldukça doyurucu bir özelliğe sahip. Ayrıca lif ve protein kaynağı. Spor öncesinde, sonrasında ya da ara öğün olarak tüketilebilen granolayı çantanızda da kolayca taşıyabilirsiniz. Ürünü sade olarak tüketebildiğiniz gibi üzerine süt veya yoğurt ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Spor salonuna giderken yanınızda götürebileceğiniz: Pınar Protein Kahveli Laktozsuz Süt

Spora yeni başlayanlar için performans arttırıcı olmazsa olmaz sporcu besin tavsiyeleri

Lezzetli kahve aromasıyla her an her yerde tüketebileceğiniz Pınar Protein Kahveli Laktozsuz Süt, günlük protein ihtiyacınızı karşılar. Özellikle spor yaşamını sürdürenler için pratik bir şekilde ara öğün yerine de geçebilen ürün, spor öncesinde veya sonrasında ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar. Laktozsuz özelliği ise hassas bünyelere sahip kişilerin de tüketebilmesi için düşünülmüş harika bir alternatif.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
protein tozu sporcu beslenmesi whey protein tozu

İş birliği İçerikleri

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Hem kahvaltıda hem ara öğünlerde tüketebileceğiniz lezzetli mi lezzetli fındık ezmeleri

Hem kahvaltıda hem ara öğünlerde tüketebileceğiniz lezzetli mi lezzetli fındık ezmeleri

Gücünüze güç katacak el yaylarıyla kendinizi hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz!

Gücünüze güç katacak el yaylarıyla kendinizi hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz!

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Film keyfini ev konforuyla birleştirmeye ne dersiniz?

Film keyfini ev konforuyla birleştirmeye ne dersiniz?

Taze baharat eşittir lezzetli yemek! Bundan sonra baharatınızı kendiniz öğütmek isteyeceksiniz

Taze baharat eşittir lezzetli yemek! Bundan sonra baharatınızı kendiniz öğütmek isteyeceksiniz

Tümünü Gör
Taze baharat eşittir lezzetli yemek! Bundan sonra baharatınızı kendiniz öğütmek isteyeceksiniz

Taze baharat eşittir lezzetli yemek! Bundan sonra baharatınızı kendiniz öğütmek isteyeceksiniz

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Rengârenk aydınlatmalarıyla her gamerın gözdesi en iyi RGB klavye modelleri

Rengârenk aydınlatmalarıyla her gamerın gözdesi en iyi RGB klavye modelleri

Evde spor yapıyorsanız direnç bantlarını mutlaka spor ekipmanlarınız arasına eklemelisiniz!

Evde spor yapıyorsanız direnç bantlarını mutlaka spor ekipmanlarınız arasına eklemelisiniz!

Kendisi küçük etkisi büyük TikTok'u kasıp kavuran o ürünler!

Kendisi küçük etkisi büyük TikTok'u kasıp kavuran o ürünler!

Rahatlığına hayran kalacağınız, sizi bulutların üzerinde dolaştıracak spor ayakkabılarla tanışın!

Rahatlığına hayran kalacağınız, sizi bulutların üzerinde dolaştıracak spor ayakkabılarla tanışın!

Tümünü Gör
Rahatlığına hayran kalacağınız, sizi bulutların üzerinde dolaştıracak spor ayakkabılarla tanışın!

Rahatlığına hayran kalacağınız, sizi bulutların üzerinde dolaştıracak spor ayakkabılarla tanışın!

Çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlayacak basit ve etkili tüyoları keşfedin!

Çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlayacak basit ve etkili tüyoları keşfedin!

Hayalinizdeki o fit görünüme kavuşamıyor musunuz? Bu sihri deneyin!

Hayalinizdeki o fit görünüme kavuşamıyor musunuz? Bu sihri deneyin!

Motosikletinizi hırsızlardan korumanın yolu kaliteli bir disk kilidinden geçer

Motosikletinizi hırsızlardan korumanın yolu kaliteli bir disk kilidinden geçer

Kolayca kullanabileceğiniz tüm kesim işlerinde yardımcınız olacak daire testere modelleri

Kolayca kullanabileceğiniz tüm kesim işlerinde yardımcınız olacak daire testere modelleri

Hokka gibi bir buruna sahip olmanın o çok basit yöntemini keşfedin!

Hokka gibi bir buruna sahip olmanın o çok basit yöntemini keşfedin!

Tümünü Gör

Benzer Spor İçerikleri

Gücünüze güç katacak el yaylarıyla kendinizi hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz!

Gücünüze güç katacak el yaylarıyla kendinizi hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz!

Evde spor yapıyorsanız direnç bantlarını mutlaka spor ekipmanlarınız arasına eklemelisiniz!

Evde spor yapıyorsanız direnç bantlarını mutlaka spor ekipmanlarınız arasına eklemelisiniz!

Dışarıda spora vaktiniz mi yok? Sporu eve getiren dikey bisikletlerle tanışın!

Dışarıda spora vaktiniz mi yok? Sporu eve getiren dikey bisikletlerle tanışın!

Sporu hayatınızın bir parçası yapmaya ne dersiniz? İşte en iyi katlanabilir koşu bantları

Sporu hayatınızın bir parçası yapmaya ne dersiniz? İşte en iyi katlanabilir koşu bantları

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Bu ayakkabılara herkes bayılıyor! İşte en çok satan kadın erkek spor ayakkabılar

Bu ayakkabılara herkes bayılıyor! İşte en çok satan kadın erkek spor ayakkabılar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Siparişi teslim ettikten sonra öyle bir şey yaptı ki! Genç kuryenin piyano performansı sosyal medyada gündem oldu

Genç kuryenin piyano performansı sosyal medyada gündem oldu

Köpekleri öldürmek için elinde silahla parka geldi! Kendi canını hiçe sayıp kurşunlara siper oldu

Öldürmek için silahla gelmişti! Canını hiçe sayıp kurşunlara siper oldu

Pandemi döneminde çalışkanlığıyla kendine hayran bırakmıştı! Doktor Emine'den acı haber geldi

Doktor Emine'den acı haber geldi

Kavrama kabiliyetinizi geliştirecek en iyi el yayı tavsiyeleri

Gücünüze güç katacak el yaylarıyla kendinizi hiç olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz!

Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini tüfekle bastı, yaptıkları kan dondurdu! 'Ayağıma poşet eriterek...'

Eşinin ailesinin evini tüfekle bastı, yaptıkları kan dondurdu!

Yolun karşısına geçmek isterken hayatının şokunu yaşadı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

Hayatının şokunu yaşadı! Arkasına bile bakmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.