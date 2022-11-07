'Kahvaltıda ne yesem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 7 Kasım kahvaltı menüsü

Sizler için doyurucu ve besleyici tariflere haberimizde yer verdik. Çayın yanında hazırlayabileceğiniz nefis tariflere haberimizde Pankek, poğaça, patates kızartması ile kahvaltı sofranızı zenginleştirin. İşte 7 Kasım kahvaltı menüsü...

KOLAY PANKEK

Son zamanlarda oldukça popüler olan bu tarif sıklıkla tüketilmeye başlandı. Un, süt, yumurta ve şekerin harmanlanmasıyla hazırlanan pankek, pratik olması nedeniyle de sıkça tercih ediliyor.

PASTANE POĞAÇASI

Evde yapacağınız bu poğaça pastaneden alınanları aratmayacak. Bu özel tarif ile çayın yanında ziyafet çekebilirsiniz. Bu tarifi yanında peynir, zeytin, salatalık gibi kahvaltılıklarla beraber servis edebilirsiniz.

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması kahvaltı sofralarında en çok tüketilenlerden biri. Ancak kızartmayı daha leziz hale getirmek için bazı ipuçları bulunuyor. Bu ipuçlarına, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.