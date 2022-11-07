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'Kahvaltıda ne yesem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 7 Kasım kahvaltı menüsü

07.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Sabah uyandığınızda tükettiğiniz besinler fiziksel ve psikolojik olarak vücudu etkiler. Eğer siz de 'Kahvaltıda ne yesem?' sorusunu kendinize soruyorsanız bu haber tam size göre.

'Kahvaltıda ne yesem?' diye soranlar için nefis tarifler! İşte 7 Kasım kahvaltı menüsü

Sizler için doyurucu ve besleyici tariflere haberimizde yer verdik. Çayın yanında hazırlayabileceğiniz nefis tariflere haberimizde Pankek, poğaça, patates kızartması ile kahvaltı sofranızı zenginleştirin. İşte 7 Kasım kahvaltı menüsü...

KOLAY PANKEK

Son zamanlarda oldukça popüler olan bu tarif sıklıkla tüketilmeye başlandı. Un, süt, yumurta ve şekerin harmanlanmasıyla hazırlanan pankek, pratik olması nedeniyle de sıkça tercih ediliyor.

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

PASTANE POĞAÇASI

Evde yapacağınız bu poğaça pastaneden alınanları aratmayacak. Bu özel tarif ile çayın yanında ziyafet çekebilirsiniz. Bu tarifi yanında peynir, zeytin, salatalık gibi kahvaltılıklarla beraber servis edebilirsiniz.

Dışarıdan almaya son! Gerçek pastane poğaçası tarifi Dışarıdan almaya son! Gerçek pastane poğaçası tarifi

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması kahvaltı sofralarında en çok tüketilenlerden biri. Ancak kızartmayı daha leziz hale getirmek için bazı ipuçları bulunuyor. Bu ipuçlarına, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Evde çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası Evde çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası

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