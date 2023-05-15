Kahvaltıların gözdesi muhammara tarifi! Pratik muhammara nasıl yapılır?

Muhammara mezesi köz biber ve salça kullanılarak yapılan enfes bir lezzet oluyor. Bu mezenin sıcak ekmekle buluşması gönüllere taht kuruyor. Muhammara tarifini daha önce denemeyen herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER 5 közlenmiş kırmızı biber

3 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı domates salçası

1.5 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1.5 tatlı kaşığı kimyon

1/2 su bardağı ceviz içi

2 dilim bayat ekmek ya da tost ekmeği

3/4 çay bardağı zeytinyağı

3~4 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Maydanoz

TARİF Biberlerin kabuklarını soyup, çekirdeklerini ayıkladıktan sonra mutfak robotuna alın.

İçerisine sarımsakları ekleyerek biberleri püre haline getirdikten sonra bir kaseye alın. İçerisine salça ekleyin.

Ceviz içleri ve ekmek içini robotta küçük parçalar haline getirin.

Kalan malzemeleri ekleyerek karıştırın.

AFİYET OLSUN!

