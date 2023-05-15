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Kahvaltıların gözdesi muhammara tarifi! Pratik muhammara nasıl yapılır?

15.05.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı sevenlerin vazgeçilmezi olan muhammara oldukça seviliyor. Hem meze olarak hem de kahvaltılık olarak görülen muhammaranın tadına doyum olmuyor. Evde muhammara nasıl yapılır merak ediyorsanız bu muhammara tarifini deneyebilirsiniz.

Kahvaltıların gözdesi muhammara tarifi! Pratik muhammara nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

Muhammara mezesi köz biber ve salça kullanılarak yapılan enfes bir lezzet oluyor. Bu mezenin sıcak ekmekle buluşması gönüllere taht kuruyor. Muhammara tarifini daha önce denemeyen herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 5 közlenmiş kırmızı biber
  • 3 diş sarımsak
  • 2-3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1.5 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1.5 tatlı kaşığı kimyon
  • 1/2 su bardağı ceviz içi
  • 2 dilim bayat ekmek ya da tost ekmeği
  • 3/4 çay bardağı zeytinyağı
  • 3~4 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Üzeri için
  • Maydanoz

TARİF

  • Biberlerin kabuklarını soyup, çekirdeklerini ayıkladıktan sonra mutfak robotuna alın.
  • İçerisine sarımsakları ekleyerek biberleri püre haline getirdikten sonra bir kaseye alın. İçerisine salça ekleyin.
  • Ceviz içleri ve ekmek içini robotta küçük parçalar haline getirin.
  • Kalan malzemeleri ekleyerek karıştırın.

AFİYET OLSUN!

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