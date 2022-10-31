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Kahve eş anlamlısı nedir? Kahve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi sözcükler iletilmek istenen mesajda alıcıyı bazen duygu bazen düşünce yönünden daha çok etkileyebilmek için söz sanatlarına başvurabilirler. Yan anlamlarla, mecaz anlamlarla, benzetmelerle yapılan söz sanatları, şiirden düz yazıya kadar çok çeşitli yazı türünde kullanılır. Eş anlamlı kelimeler de çoğu zaman başvurulan kaynaklardan biridir. Yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Peki, kahvenin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Kahve eş anlamlısı nedir? Kahve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kahve kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "koyu şey, özsuyu, coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek" anlamına gelen "ḳahve" kelimesinden alıntıdır. Kahve kelimesinin eş anlamları şu şekildedir:

  • Kök boyasıgillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç
  • Bu ağacın meyvesinin çekirdeği
  • Bu çekirdeklerin kavrulup çekilmesiyle elde edilen toz
  • Bu tozla hazırlanan içecek
  • Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, hafif yiyecekler bulunduran, tavla, domino, bilardo, kâğıt vb. oynanan yer, kahvehane, kıraathane
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Kahve kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler her ne kadar aynı anlamda olsalar da aralarından çok ufak farklar vardır. Bu farkı kahve kelimesinde net bir şekilde görürüz. Kahve kelimesinin birden fazla anlamı olsa da çoğunlukla coffea arabica çekirdeğinden yapılan ve tüketilen, koyu renkli bir içecek olarak kullanılır. Kahvenin bu anlamına yönelik bir eş anlamlısı yoktur. Ancak kahve aynı zamanda kahve, çay gibi içeceklerin içildiği ve çeşitli oyunlar da oynanan yer anlamında da kullanılır. Kahvenin bu anlamına yönelik kahve eş anlamlısı kelimeler vardır. Bu anlamı karşılayan kahvenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kahvehane
  • Kıraathane
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Kahvenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kahve kelimesinin eş anlamı olan kahvehane ve kıraathane kelimeleriyle örnek cümleler:

  • Her akşam babasının kahvehaneye gitmesinden çok fazla rahatsız oluyordu.
  • Gittikleri kıraathanede tüm müşterilere birer çay ısmarlamış, herkesin kalbini kazanmıştı.
  • Türk kahvesini şekersiz içemezdi ama ne zaman kahvehaneye gitse oradaki dostlarıyla şekerli içerdi.
  • Cenazeden sonra çok sayıda misafir başsağlığı için evlerine gelmişti ama amcasıyla babası bu ortama dayanamadıkları için kıraathaneye gitmeyi tercih etmişti.
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