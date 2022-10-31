Kahve eş anlamlısı nedir? Kahve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kahve kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "koyu şey, özsuyu, coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek" anlamına gelen "ḳahve" kelimesinden alıntıdır. Kahve kelimesinin eş anlamları şu şekildedir:

Kök boyasıgillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağaç

Bu ağacın meyvesinin çekirdeği

Bu çekirdeklerin kavrulup çekilmesiyle elde edilen toz

Bu tozla hazırlanan içecek

Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, hafif yiyecekler bulunduran, tavla, domino, bilardo, kâğıt vb. oynanan yer, kahvehane, kıraathane

Kahve kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler her ne kadar aynı anlamda olsalar da aralarından çok ufak farklar vardır. Bu farkı kahve kelimesinde net bir şekilde görürüz. Kahve kelimesinin birden fazla anlamı olsa da çoğunlukla coffea arabica çekirdeğinden yapılan ve tüketilen, koyu renkli bir içecek olarak kullanılır. Kahvenin bu anlamına yönelik bir eş anlamlısı yoktur. Ancak kahve aynı zamanda kahve, çay gibi içeceklerin içildiği ve çeşitli oyunlar da oynanan yer anlamında da kullanılır. Kahvenin bu anlamına yönelik kahve eş anlamlısı kelimeler vardır. Bu anlamı karşılayan kahvenin eş anlamlısı olan kelimeler:

Kahvehane

Kıraathane

Kahvenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kahve kelimesinin eş anlamı olan kahvehane ve kıraathane kelimeleriyle örnek cümleler: