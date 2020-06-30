Kahve Falında Dağ Görmek

Kahve falında çıkan dağ figürü, fal sahibinin hayatında geçmekte zorlanacağı bazı engeller ile karşılaşacağına işaret eder. Söz konusu engeller yüzünden fal sahibi zaman zaman pes edecek seviyeye gelebilir. Fakat her ne olursa olsun fal sahibi bu engeller karşısında pes etmemeli, düzlüğe çıkmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu sayede yolun sonunda huzura kavuşmak mümkün olacaktır. Ayrıca bu engele neden olan kişi fal sahibinin eşi, patronu, çocukları ya da arkadaşı olabilir. Her kim olursa olsun sevgiyi tamamen kaybetmeden engelle mücadeleye devam etmek başarıya giden yolda anahtar rolü oynayacaktır. Fal sahibi eğer engele sebep olan kişiyi ya da kişileri suçlamaya başlarsa ömür boyunca bu engeller yüzünden ilerlemekte güçlük çekmeye devam edebilir. Buna ek olarak bu suçlayıcı tavır yüzünden fal sahibinin çevresindeki insanlar teker teker onu terk etmeye de başlayacaktır. Kahve Falında Dağ Keçisi Görmek Dağ keçisi figürü görmek, fal sahibinin arkasından sürekli konuşan ve onun kuyusunu kazmaya çalışan birilerinin olduğuna işarettir. Bu durum artık fal sahibinin canına tak edecek seviyeye gelebilir. Fal sahibi, sabrını en uç noktasına kadar sınayan bu kişiyi bir şekilde hayatından çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmalıdır.

Dağ keçisi figürünün bir diğer özelliği ise cahil insana işaret etmesidir. Özellikle fal sahibi bazı insanları sürekli uyarsa da çevresinde hiç laftan anlamayan ve sürekli aynı hataları yapmaya devam eden insanlar olabilir. Fal sahibi laftan anlamayan ve cahilce tutum sergileyen bu insanlar yüzünden mağdur olabilir. Bu insanlara koz vermemeye özen göstermelidir. Aksi halde zor durumda kalınması söz konusu olabilir. Kahve Falında Dağın Tepesi Görmek İlk etapta güzel gibi görünse de uzun vadede bakıldığı zaman fal sahibinin kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacağını anlatır. Bu sıkıntılı ve kötü durum kişinin iş ve eğitim konusundaki çalışmalarını negatif yönde etkileyebilir. Hayatta başarıya ulaşmak için fal sahibinin büyük çabalar göstermesi gerektiğine işaret eder. Fal sahibi sabırlı karakterinden taviz vermeden yola devam etmeli, zorlu süreç karşısında pes etmemelidir. Eğer fal sahibi karşısına çıkan fırsatları akıllı bir şekilde değerlendirmeyi bilirse başarıya ulaşabilir ve şöhret sahibi olabilir. Ayrıca bu figür, fal sahibinin kültürel anlamda çok donanımlı bir insan olduğunu da anlatır. Bu yüzden çevresindeki insanlar ona akıl danışabilir ve bazı konular hakkında fikrini merak edebilir.

Kahve Falında İki Dağ Arası Görmek Fal sahibinin mücadeleci bir özelliğinin olduğuna işaret eder. Fal sahibi her ne kadar içerisinde olduğu dönemde birtakım kötü günler geçirse de ileride hak ettiği yere gelmeyi başaracaktır. Bu noktada fal sahibi her inişin bir çıkışı olduğunu bilmeli ve zor günlerinde sebat gösterecek tutumu sergileyebilmelidir. Eğer isyan etmeden, güzel günlerin geleceğine inanarak yaşamaya devam ederse ve manevi anlamda inancını kaybetmeden ibadetlerini sürdürürse daha aydınlık bir geleceğe ulaşmayı başaracaktır. İki dağ arası figürü aynı zamanda iki arada bir derede kalma durumunu da çağrıştırır. Kahve Falında Yanardağ Görmek Fal sahibinin hareketli zamanlar geçireceğine yönelik işaretler verir. Kişi hayatı oldukça hızlı bir şekilde yaşamayı tercih eden bir insanla tanışabilir. Bu kişiyle aşk ya da arkadaşlık ilişkisi kurulabilir. Ayrıca fal sahibinin ailesinden birisi uzun bir yolculuğa çıkabilir. Bu seyahat esnasında fal sahibini de yanında görmek isteyebilir. Yolculuk esnasında yaşanması muhtemel heyecan dolu anlara hazırlıklı olunması gerekiyor. Seyahat mutluluk verici ve hareketli anlarla dolu olacaktır.