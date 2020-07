Kahve Falında Dağ Görmek

Kahve falında çıkan dağ figürü, fal sahibinin hayatında geçmekte zorlanacağı bazı engeller ile karşılaşacağına işaret eder. Söz konusu engeller yüzünden fal sahibi zaman zaman pes edecek seviyeye gelebilir. Fakat her ne olursa olsun fal sahibi bu engeller karşısında pes etmemeli, düzlüğe çıkmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu sayede yolun sonunda huzura kavuşmak mümkün olacaktır. Ayrıca bu engele neden olan kişi fal sahibinin eşi, patronu, çocukları ya da arkadaşı olabilir. Her kim olursa olsun sevgiyi tamamen kaybetmeden engelle mücadeleye devam etmek başarıya giden yolda anahtar rolü oynayacaktır. Fal sahibi eğer engele sebep olan kişiyi ya da kişileri suçlamaya başlarsa ömür boyunca bu engeller yüzünden ilerlemekte güçlük çekmeye devam edebilir. Buna ek olarak bu suçlayıcı tavır yüzünden fal sahibinin çevresindeki insanlar teker teker onu terk etmeye de başlayacaktır.

Kahve Falında Dağ Keçisi Görmek

Dağ keçisi figürü görmek, fal sahibinin arkasından sürekli konuşan ve onun kuyusunu kazmaya çalışan birilerinin olduğuna işarettir. Bu durum artık fal sahibinin canına tak edecek seviyeye gelebilir. Fal sahibi, sabrını en uç noktasına kadar sınayan bu kişiyi bir şekilde hayatından çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmalıdır.