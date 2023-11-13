Kahve zincirinde oturan müşterilerin içeceklerini alıp yere dökmüşlerdi! Savcılık harekete geçti

İzmit'te dün Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki bir AVM’ye gitti. Buradaki kahve dükkanları zincirinde protestosunu sürdüren grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.

Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı. Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık, vatandaşların kahvelerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlattı. (DHA)





