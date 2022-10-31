Kalabalık bir restoranın bahçesindeki çardakta ulu orta cinsel ilişkiye girdiler!

"Az önce 1. caddede bir bir restoranın bahçesindeki çardaklarda hoş bir çiftin sevişmesine tanık oldum." açıklamasıyla paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Herkesi şoke eden video kimileri tarafından şiddetle eleştirilirken kimileri de fark edilmemelerine inanamadı. Çiftin kimliği bilinmiyor, ancak Twitter'da viral olan video binlerce beğeni ve retweet aldı.

SIK YAŞANIYOR

Bir kullanıcı "Bu kadar çok insanın durumu fark etmediğini görmek, benzer şekilde kaç kişinin yanından geçtiğimi merak ettiriyor." diye yazdı ve kamusal alanda bu tür olayların ne kadar sık yaşanıyor olabileceğin dikkat çekti.

''İĞRENÇ VE BENCİLCE''

Bir başka kullanıcısı ise olayı farklı bir perspektiften ele aldı ve "Onlar gittikten sonra masayı ve koltukları temizlemek zorunda kalan garsonlar için üzülüyorum. Gerçekten iğrenç ve bencilce." diye konuştu ve restoran çalışanları için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

