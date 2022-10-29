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Günlük ev kiraladılar! Koltukta cinsel ilişkiye giren çift evde gizli kamera olduğunu fark edince şoke oldu

29.10.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de yaşayan Mike ve Michaela Kennedy çift Madrid’in yaklaşık 40 kilometre ilerisindeki Zaralejo bölgesinde kiralık ev tutmaya karar verdi. Geceliği 130 sterlin (yaklaşık 1 bin 805 TL) olan kiralık bir ev tutan aile tatillerini mahvedecek bir deneyim yaşadı.

Günlük ev kiraladılar! Koltukta cinsel ilişkiye giren çift evde gizli kamera olduğunu fark edince şoke oldu

Mike ve Michaela Kennedy çifti İspanya’nın başkenti Madrid’in 40 kilometre ilerisindeki bir bölgede tatil yapmak için ev kiraladı. Evin bulunduğu bölgeye geldiklerinde çift internetten gördüklerinden çok farklı bir manzarayla karşılaştı. Evin bakımsız görüntüsünde rağmen gidecek başka yerleri olmadığı için kalmaya karar veren ikili salondaki kanepede romantik anlar yaşadığında ise evdeki gizli kamerayı fark ettiler.

“HEMEN ŞİKAYET ETTİK”

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The Sun Online’a konuşan Mike tatillerini mahveden deneyimi nedeniyle mülkten erken ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Salonda cinsel ilişkiye girdikleri koltuğun tam karşısındaki duvarda bir gizli kamera olduğunu fark ettiklerinde tatillerini yarıda kestiklerini belirten Mike, “Gidecek başka yerimiz olmadığı için kaldık. Ancak fotoğraflardan çok farklıydı. Verilen konumdan uzaktı ve etrafta bir sürü çöp ile sinekler vardı. Ertesi sabah eşyalarımızı toplarken, salonun duvarındaki kameranın doğrudan oturma alanını işaret ettiğini fark ettim. Bir hareket sensörü olduğunu düşünecek kadar küçüktü, bir telefon kamerasına benziyordu. Seks yaptığımız yerin kameranın tam karşısında olduğunu fark ettikten sonra, mahremiyetin ihlali daha da kesinleşti” dedi.

Önce mülkün sahibiyle sonrasında ise ev kiralama uygulamasıyla harekete geçtiklerini ifade eden Mike, “Şikayette bulunduk. Tatilimizi mahvetti. Bizim için travmatik bir deneyim oldu. Kiralama şirketi ev sahiplerinin mülklerinin güvenliği açısından kamera bulundurma izninin verildiğini söyledi. Dünyanın birçok yerinde ev kiraladım ve bu karşılaştığım en kötü deneyimdi” diye konuştu.

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