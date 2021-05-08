Kalbimin Efendisi filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kalbimin Efendisi filmi oyuncuları...

Türk sinemasının en sevilen yapımlarından olan ve başrollerinde Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit'in yer aldığı Kalbimin Efendisi filmi, bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Kalbimin Efendisi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

KALBİMİN EFENDİSİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sevilen film Kalbimin Efendisi'nin çekimleri Bursa ve İstanbul’da tamamlanmıştır. Uludağ görüntüleri, kar manzaraları, Beceren Otel umum görünüşü ve teleferik yolculuğuyla başlayan filmde Ediz Hun’un Zeynep Tedü ile karşılaştığı ve ayaküstü konuştuğu sahne ise Setbaşı Köprüsü’nde çekilmiştir. Filmin bir sahnesinde ise Bursa Yeşil Camii de arkada görülmektedir. Yine filmdeki bazı sahneler ise Bebek'teki o dönem Arif Hanoğlu'na ait olan Villa Hanzade'de çekilmiştir. Bebek'teki Villa Hanzade, dönemin melodram filmlerinin çekildiği yer olarak ün yapıp tanınmıştı. Film 1970 yılında çekilmiştir.

KALBİMİN EFENDİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, mutlu bir evlilikleri olan Ferit ile Alev’in bir cinayet ile birlikte alt üst olan hayatlarını anlatmaktadır. Alev’in üvey kardeşi Leyla, sevgilisi Kemal ile sorunlar yaşamaktadır. Leyla, kendisine yapılmış olan haksızlığın intikamını almak amacıyla Kemal’i öldürmeye karar verir. Alev bütün çabalarına rağmen Leyla’yı engelleyemez. Alev’in üvey annesi de öz kızını kurtarmak için, cinayeti Alev’in üzerine yıkar. Fakat Alev’in Ferit’e hakikati açıklaması çok kolay olmayacaktır.