Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm izle: Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırıyor! (Kalbimin Sultanı konusu ve oyuncuları)

Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm bu akşam Star TV'de. Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı, yayınlanmaya başladığı ilk bölümü sonrasında ilgi çekmeye devam ediyor. Yaz dizisi olarak başlayan dizide Ana'yı canlandıran Aleksandra Nikiforova, başarılı performansı ve güzelliği ile seyircinin dikkatini çekmeye başardı. Kalbimin Sultanı yeni bölümde Sultan'ın Ana'yı tekrar saraya çağırması merak uyandırıyor. Hoşyar Sultan'ın Ana için hazırladığı oyun ters mi tepecek? Ana'nın suçsuz olduğu ortaya çıkacak mı? İşte Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm fragmanı, özeti, dizinin genel konusu ve oyuncu kadrosu ile birlikte online izleme bağlantısı...

KALBİMİN SULTANI 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Mahmud, Anna’yı Saray’dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud’un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna’yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan’ı cezalandırır.

Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir.