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Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm izle: Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırıyor! (Kalbimin Sultanı konusu ve oyuncuları)

DİZİ HABERLERİ  | 27.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

Kalbimin Sultanı 3. yeni bölümü bu akşam Star TV'de izleyici ile buluşuyor. Yaz dönemi dizilerinden Kalbimin Sultanı, izleyicilerin dikkatini çekti ve ilgi toplamaya devam ediyor. Başrollerinde Ali Ersan Duru ile Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı yeni bölümde Sultan, saraydan kovduğu Ana'yı tekrardan çağırtıyor. Hoşyar Sultan'ın oynadığı oyun ortaya çıktı mı? Sultan, Ana'yı affedecek mi? Ana'nın suçsuz olduğu ortaya çıkacak mı? İşte Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm detaylar..

Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm izle: Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırıyor! (Kalbimin Sultanı konusu ve oyuncuları)

Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm bu akşam Star TV'de. Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın oynadığı Kalbimin Sultanı, yayınlanmaya başladığı ilk bölümü sonrasında ilgi çekmeye devam ediyor. Yaz dizisi olarak başlayan dizide Ana'yı canlandıran Aleksandra Nikiforova, başarılı performansı ve güzelliği ile seyircinin dikkatini çekmeye başardı. Kalbimin Sultanı yeni bölümde Sultan'ın Ana'yı tekrar saraya çağırması merak uyandırıyor. Hoşyar Sultan'ın Ana için hazırladığı oyun ters mi tepecek? Ana'nın suçsuz olduğu ortaya çıkacak mı? İşte Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm fragmanı, özeti, dizinin genel konusu ve oyuncu kadrosu ile birlikte online izleme bağlantısı...

KALBİMİN SULTANI 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Mahmud, Anna’yı Saray’dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud’un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna’yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan’ı cezalandırır.

Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir.

Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.

KALBİMİN SULTANI 3. YENİ BÖLÜM İZLE

KALBİMİN SULTANI KONUSU VE OYUNCULARI

Biri Osmanlı Hükümdarı, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna... Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...

Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

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