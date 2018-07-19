Kalbimin Sultanı 6. son bölüm izle: Anna, kendini nasıl affettirdi? (Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm ilk sahnesi!)

Kalbimin Sultanı 6. son bölümü Star TV'de dün akşam hayranları ile buluştu. Son bölümden sonra Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Yeni bölüm ilk sahnesinde Anna, Abdülmecid'i ve kardeşinin korkularını, endişelerini söylediği sözlerle teskin etmeyi başarıyor. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı dizinin son bölümünde Anna, haremde başlattığı isyan sonrasında Sultan'a kendini affettirmeyi başardı. Hoşyar Sultan ise Anna'yı sürekli takip ederek açığını aramaktadır. Diğer yandan yeniçeriler kazan kaldırma hazırlığı içindeler. Gizli toplantıları izlenerek isyancıların başlarında kimler var ele geçirilir. Anna ise gördüğü kötü rüya sonrasında şifreli notu kendisine söylenen yere koymak zorunda kalır fakat birinin onu takip ettiğinin farkında değildir.
Anna, Amber Ağa’ya Sultan Mahmud’un odasına gitmesinin sebebini açıklamıştır. Fakat Hünkar bunu kimseye söylememesi konusunda onu ciddi bir biçimde uyarmıştır. Sırrı tutamayan Amber Ağa, üzüntüden odasına kapanan Hoşyar Sultan’a durumu anlatır. Hoşyar Sultan’ın aradığı çare ayağına gelmiştir.
Hoşyar Sultan, Anna’nın kuyusunu kazmak için derhal işe girişir. Önce haremdeki cariyelere, hadımağalarına, sonra da Enderun Ağalarına Anna’nın her yerde Sultan Mahmud’a Fransızca dersi verdiğini söylediğini, üstelik bununla övündüğünü söyler. Bu dedikodu kısa zamanda bütün saraya yayılır. Ağalar sonunda Sultan Mahmud’un huzuruna çıkıp bu durumla ilgili huzursuzluklarını dile getirirler. Sultan Mahmud bu duruma çok sinirlenir. Anna ile derslerine son vermiştir. Anna çok pişmandır, çok üzgündür. Artık kaldığı odanın kendisine ait olmadığını, taşlıkta kalacağını öğrenir. Sultan Mahmud onu cezalandırmaktadır. Aralarındaki tüm münasebet bitmiştir. Anna, kendini Sultan Mahmud’a nasıl affettirecektir?
‘’Sırf onlara boyun eğmediğimi göstermek için çağırdım seni!— Kalbimin Sultanı (@KSultaniStar) 18 Temmuz 2018
Ders vakti doluncaya dek burada sessizce oturup bekleyeceksin!’’#AffedeneKadar #KalbiminSultanı @startv pic.twitter.com/tfuJDujutf
Esma Sultan’ın planı ise kusursuz ilerler. Fettah Ağa’nın Halet Efendi tarafından bulunup saraya getirilmesi, Halet Efendi’nin yeniden saraydaki görevine dönmesini sağlamıştır. Sultan Mahmud’un ibret olsun diyerek Fettah Ağa’nın meydanda sallandırması ise yeniçerilerin toplu ayaklanması için kaçınılmaz olacaktır.
Dimitri, Anna’yı yazdığı itiraf mektubunu değiştirerek bulunduğu zor durumdan kurtarmıştır. Dimitri’nin Anna’ya vereceği yeni muhbirlik görevi Anna’yı daha fazla çıkmaza sokar.
Sultan Mahmud, kızı Saliha Sultan’nı eşkiyalardan kurtaran Civanmert’in heran göreve hazır olmasını söyler, hislerine hakim olamayan Saliha Sultan kibri ve duyguları arasında kalacaktır.
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