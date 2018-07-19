MAGAZİN

Kalbimin Sultanı 6. son bölüm izle: Anna, kendini nasıl affettirdi? (Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm ilk sahnesi!)

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Kalbimin Sultanı 6. son bölümü dün akşam Star TV ekranlarına geldi. Son bölümden sonra Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı Kalbimin Sultanı son bölümde Hoşyar Sultan, Anna'nın açığını aramaya devam etti. Anna ise kendini bir şekilde Sultan Mahmud'a affettirmek için uğraşır. Kalbimin Sultanı yeni bölüm ilk sahnesinde Anna, Abdülmecid ile kardeşini endişelerinden teskin ediyor.

Kalbimin Sultanı 6. son bölümü Star TV'de dün akşam hayranları ile buluştu. Son bölümden sonra Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Yeni bölüm ilk sahnesinde Anna, Abdülmecid'i ve kardeşinin korkularını, endişelerini söylediği sözlerle teskin etmeyi başarıyor. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı dizinin son bölümünde Anna, haremde başlattığı isyan sonrasında Sultan'a kendini affettirmeyi başardı. Hoşyar Sultan ise Anna'yı sürekli takip ederek açığını aramaktadır. Diğer yandan yeniçeriler kazan kaldırma hazırlığı içindeler. Gizli toplantıları izlenerek isyancıların başlarında kimler var ele geçirilir. Anna ise gördüğü kötü rüya sonrasında şifreli notu kendisine söylenen yere koymak zorunda kalır fakat birinin onu takip ettiğinin farkında değildir.

KALBİMİN SULTANI 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anna, Amber Ağa’ya Sultan Mahmud’un odasına gitmesinin sebebini açıklamıştır. Fakat Hünkar bunu kimseye söylememesi konusunda onu ciddi bir biçimde uyarmıştır. Sırrı tutamayan Amber Ağa, üzüntüden odasına kapanan Hoşyar Sultan’a durumu anlatır. Hoşyar Sultan’ın aradığı çare ayağına gelmiştir.

Hoşyar Sultan, Anna’nın kuyusunu kazmak için derhal işe girişir. Önce haremdeki cariyelere, hadımağalarına, sonra da Enderun Ağalarına Anna’nın her yerde Sultan Mahmud’a Fransızca dersi verdiğini söylediğini, üstelik bununla övündüğünü söyler. Bu dedikodu kısa zamanda bütün saraya yayılır. Ağalar sonunda Sultan Mahmud’un huzuruna çıkıp bu durumla ilgili huzursuzluklarını dile getirirler. Sultan Mahmud bu duruma çok sinirlenir. Anna ile derslerine son vermiştir. Anna çok pişmandır, çok üzgündür. Artık kaldığı odanın kendisine ait olmadığını, taşlıkta kalacağını öğrenir. Sultan Mahmud onu cezalandırmaktadır. Aralarındaki tüm münasebet bitmiştir. Anna, kendini Sultan Mahmud’a nasıl affettirecektir?

Esma Sultan’ın planı ise kusursuz ilerler. Fettah Ağa’nın Halet Efendi tarafından bulunup saraya getirilmesi, Halet Efendi’nin yeniden saraydaki görevine dönmesini sağlamıştır. Sultan Mahmud’un ibret olsun diyerek Fettah Ağa’nın meydanda sallandırması ise yeniçerilerin toplu ayaklanması için kaçınılmaz olacaktır.

Dimitri, Anna’yı yazdığı itiraf mektubunu değiştirerek bulunduğu zor durumdan kurtarmıştır. Dimitri’nin Anna’ya vereceği yeni muhbirlik görevi Anna’yı daha fazla çıkmaza sokar.

Sultan Mahmud, kızı Saliha Sultan’nı eşkiyalardan kurtaran Civanmert’in heran göreve hazır olmasını söyler, hislerine hakim olamayan Saliha Sultan kibri ve duyguları arasında kalacaktır.

KALBİMİN SULTANI 6. SON BÖLÜMÜ İZLE

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı: Can ve Sanem'den sevgili oyunu! Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı: Can ve Sanem'den sevgili oyunu!
Darısı Başımıza 3. son bölüm izle: Öykü, sonunda Cem'den ayrıldı! (Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayında!)Darısı Başımıza 3. son bölüm izle: Öykü, sonunda Cem'den ayrıldı! (Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayında!)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalbimin sultanı kalbimin sultanı son bölüm kalbimin sultanı 6 bölüm 7. yeni bölüm ilk sahnesi star tv

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

İlginizi Çekebilir

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncuları

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncuları

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı: Can ve Sanem'den sevgili oyunu!

Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı: Can ve Sanem'den sevgili oyunu!

Darısı Başımıza 3. son bölüm izle: Öykü, sonunda Cem'den ayrıldı! (Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayında!)

Darısı Başımıza 3. son bölüm izle: Öykü, sonunda Cem'den ayrıldı! (Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayında!)

Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı: Cem'den ayrılan Öykü'ye şok haber!

Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı: Cem'den ayrılan Öykü'ye şok haber!

18 Temmuz reyting sonuçları: Darısı Başımıza, Kalbimin Sultanı... Gecenin birincisi kim?

18 Temmuz reyting sonuçları: Darısı Başımıza, Kalbimin Sultanı... Gecenin birincisi kim?

Gelinim Mutfakta'da olay! Gelin çıldırdı

Gelinim Mutfakta'da olay! Gelin çıldırdı

Zuhal Topal yeni adresini böyle duyurdu

Zuhal Topal yeni adresini böyle duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.