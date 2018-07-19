Kalbimin Sultanı 6. son bölüm izle: Anna, kendini nasıl affettirdi? (Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm ilk sahnesi!)

Kalbimin Sultanı 6. son bölümü Star TV'de dün akşam hayranları ile buluştu. Son bölümden sonra Kalbimin Sultanı 7. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Yeni bölüm ilk sahnesinde Anna, Abdülmecid'i ve kardeşinin korkularını, endişelerini söylediği sözlerle teskin etmeyi başarıyor. Başrollerinde Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova'nın yer aldığı dizinin son bölümünde Anna, haremde başlattığı isyan sonrasında Sultan'a kendini affettirmeyi başardı. Hoşyar Sultan ise Anna'yı sürekli takip ederek açığını aramaktadır. Diğer yandan yeniçeriler kazan kaldırma hazırlığı içindeler. Gizli toplantıları izlenerek isyancıların başlarında kimler var ele geçirilir. Anna ise gördüğü kötü rüya sonrasında şifreli notu kendisine söylenen yere koymak zorunda kalır fakat birinin onu takip ettiğinin farkında değildir.

KALBİMİN SULTANI 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anna, Amber Ağa’ya Sultan Mahmud’un odasına gitmesinin sebebini açıklamıştır. Fakat Hünkar bunu kimseye söylememesi konusunda onu ciddi bir biçimde uyarmıştır. Sırrı tutamayan Amber Ağa, üzüntüden odasına kapanan Hoşyar Sultan’a durumu anlatır. Hoşyar Sultan’ın aradığı çare ayağına gelmiştir.