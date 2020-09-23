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Kaley Cuoco köpeğine bebekler gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Yeni sahiplendiği köpeğine bebek gibi bakan ünlü oyuncu Kaley Cuoco, köpeğini evcil hayvan arabasında gezdirmeyi tercih etti.

Kaley Cuoco köpeğine bebekler gibi bakıyor

The Big Bang Theory dizisinin yıldızı Kaley Cuoco, koronavirüs önlemi olarak maskesin takmış bir şekilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Kız kardeşi Briana ile birlikte New York’taki Hudson Nehri kıyısında yürüyen 34 yaşındaki oyuncu, köpeğini de yanına almayı ihmal etmemişti.

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Ancak köpeğinin yorulmasını istemeyen Cuoco, onu bebek arabası şeklinde tasarlanmış evcil hayvan arabasında gezdirmesiyle dikkat çekti.

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Köpeğini yaz başında sahiplenen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında da sık sık onun fotoğraflarını paylaşıyor.

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Cuoco, yeni aldığı evcil hayvan arabasının fotoğrafını da sosyal medya takipçileriyle paylaşmıştı.

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