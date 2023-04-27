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Kalp krizi geçirdikten sonra hayata yeniden tutundu! “28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

27.04.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Geelong şehrinde yaşayan 57 yaşındaki Phill Zdybel, ölüme yakın bir deneyim yaşayarak herkesi korkuttu. Kalp krizi geçirdikten sonra 28 dakika boyunca kalbi duran adam o süre zarfında beyaz ışık ya da göksel bir figür görmediğini söyledi. Hayata yeniden tutunmayı başaran Zdybel, yarım saate yakın bir süre yaşamdan uzaklaştığında yaşadığı deneyimi anbean anlattı.

Kalp krizi geçirdikten sonra hayata yeniden tutundu! “28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Avustralya’nın Geelong şehrinde yaşayan 57 yaşındaki Phill Zdybel, oynadığı basketbol maçında koroner arter anevrizması yaşadı. Kalp krizi geçiren adam seyircilerin arasındaki oğlu Joshua’nın gözleri önünde yere yığıldı. 57 yaşındaki adamın yere düşmesiyle birlikte acil servise haber verildi ve olay yerinde hemen kalp masajına başlandı. Hastanede tedavi altına alınan adam günler sonra yoğun bakımdan uyandırıldığında sadece 28 dakika boyunca yerde yattığını düşündü.

“VÜCUDUMUN DIŞINA ÇIKARAK HER ŞEYİ İZLEDİM”

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Ölümle ilgili duyduğu tüm hikayelere rağmen kalbinin durduğu 28 dakikalık anlarda Zdybel, “28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm. Beyaz ışık ya da herhangi bir göksel figür yoktu. Onun yerine vücudumun dışına çıkarak kendimi izledim. Beni hayata döndürmek için başımda çabalayan insanlar vardı. Onlara tepeden bakıp izledim. Gerçekten inanılmaz bir andı. Ben bir mucize adamım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Avustralya ölüm

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