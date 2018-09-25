MAGAZİN

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 22:04 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Mustafa Topaloğlu, kritik süreci atlattı. Mustafa Topaloğlu'nun, kalp krizi geçirdikten sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü türkücünün ziyaretine giden oyuncu Alp Kırşan, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kırşan, Mustafa Topaloğlu için 'Sağlık durumu çok iyi, yarın öbür gün taburcu olur kısmetse' ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğraf

Ünlü sunucu Alp Kırşan kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan türkücü Mustafa Topaloğlu'nu ziyaret etti. Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasında Mustafa Topaloğlu ile aynı takımda mücadele eden Alp Kırşan, ünlü türkücüyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Alp Kırşan Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Sağlık durumu çok iyi, neşe kattık gecesine, yarın öbür gün taburcu olur kısmetse, dualarınızı esirgemeyi" notunu ekledi.

alp-mustafa

MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran sanatçı Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "25.09.2018 tarihinde sabah saat 03:00 sıralarında göğüs ağrısı ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran sayın Mustafa Topaloğlu, akut koroner sendrom ön tanısı ile koroner anjiyografi çekilmek üzere anjiyo ünitesine alınmış, kalp damarlarından birinin tıkanıklığı nedeniyle sorunlu damara stent konulmuştur. Şu an hastamızın bütün parametreleri stabil, şuuru açıktır. Yoğun bakımda tedavi gören hastamızın yarın sabah normal servise alınması planlanmaktadır."

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı
İşte Merve Özbey'in yeni sevgilisiİşte Merve Özbey'in yeni sevgilisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Topaloğlu mustafa topaloğlu sağlık durumu kalp krizi

En Çok Okunan Haberler

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Hülya Avşar test sürüşünde bakın neye takıldı

Hülya Avşar test sürüşünde bakın neye takıldı

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil: 'Bana atılan iftira kimseye atılmamıştır'

Seren Serengil: 'Bana atılan iftira kimseye atılmamıştır'

Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

Ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

İşte Merve Özbey'in yeni sevgilisi

İşte Merve Özbey'in yeni sevgilisi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca isyan etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca isyan etti!

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

Can Bonomo trafik kazası geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.