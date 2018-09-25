Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan ilk fotoğraf

Ünlü sunucu Alp Kırşan kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan türkücü Mustafa Topaloğlu'nu ziyaret etti. Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasında Mustafa Topaloğlu ile aynı takımda mücadele eden Alp Kırşan, ünlü türkücüyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Alp Kırşan Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Sağlık durumu çok iyi, neşe kattık gecesine, yarın öbür gün taburcu olur kısmetse, dualarınızı esirgemeyi" notunu ekledi.

MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran sanatçı Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "25.09.2018 tarihinde sabah saat 03:00 sıralarında göğüs ağrısı ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran sayın Mustafa Topaloğlu, akut koroner sendrom ön tanısı ile koroner anjiyografi çekilmek üzere anjiyo ünitesine alınmış, kalp damarlarından birinin tıkanıklığı nedeniyle sorunlu damara stent konulmuştur. Şu an hastamızın bütün parametreleri stabil, şuuru açıktır. Yoğun bakımda tedavi gören hastamızın yarın sabah normal servise alınması planlanmaktadır."

