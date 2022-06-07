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Kalp krizini, felci, pıhtı atmayı önler, metabolizmayı hızlandırır... Günde bir yumurta yemeniz yeterli

07.06.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta, dünyanın en faydalı besinleri listesinin üst sıralarında yer alıyor. Yumurta ile ilgili yapılan çalışmalar sayesinde her gün yeni bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Pekin Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, günde bir yumurtaya yemenin kanda sağlıklı proteinleri yükselttiği, kalp krizi ve felci önlediği ortaya çıktı.

Kalp krizini, felci, pıhtı atmayı önler, metabolizmayı hızlandırır... Günde bir yumurta yemeniz yeterli

Yumurta, dünyanın en faydalı besinlerinden biri. Sonuçları yayımlanan yeni bir çalışmaya göre yumurta, kalp krizini ve felci önleyebilir.

60'lı yıllarda yumurtanın yüksek kolesterole neden olduğu yönündeki iddialar yüzünden yumurtalar geri plana atılmıştı. Yeni yapılan bilimsel çalışmalar bunun doğru olmadığını kanıtlayarak yumurtanın çok faydalı bir besin olduğunu ortaya çıkardı.

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HER GÜN BİR YUMURTA YERSENİZ NE OLUR?

Pekin Üniversitesi’nde 4.778 kişinin katıldığı yumurta araştırmasının sonuçları eLife’da yayımlandı. Sonuca göre; günde bir yumurta yemek kandaki sağlıklı proteinleri yükseltiyor. Kalbe ve beyne giden kan akışını koruyor, kalp krizi ve felci önlüyor.


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