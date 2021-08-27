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  4. Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! “Nihayet geldin sevgilim”

Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! “Nihayet geldin sevgilim”

27.08.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin sevilen dizisi Kalp Yarası’ndan 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin’in üstlendiği dizinin yeni fragmanının son sahnelerini gören şaştı kaldı. Kalp Yarası 9. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı...

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 8. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken "Nasıl aşk gerçekse, yaşadıklarımız da gerçek olsun..." sözleri fragmana damga vurdu. Öte yandan fragmanın son sahnesinde, Hande'nin Ferit'e sarılıp ''Nihayet geldin sevgilim.'' dediği anlar heyecanı kat kat artırdı.

Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı! “Gitmenden korkuyorum”Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı! “Gitmenden korkuyorum”

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
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