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Kamp tutkunlarının yeni gözdesi! İstanbul’un hemen yanındaki saklı cennet karavancıların yeni adresi oldu

26.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir-İstanbul yolu üzerinde bulunan, ayranı ve tostu ile bilinen Balıkesir'in Susurluk ilçesi, arka bahçesinde sakladığı doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunuyor.

Kamp tutkunlarının yeni gözdesi! İstanbul’un hemen yanındaki saklı cennet karavancıların yeni adresi oldu

Her kesimden vatandaşın mutlaka uğrayarak mola esnasında bile tostunun ve ayranının tadına baktığı Susurluk ilçesinin doğal güzellikleri de her geçen gün ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çataldağ Göleti ve çevresi eşsiz bir doğanın içerisinde keyifli bir kamp tatili için olanak sağlıyor. Yangınlar nedeniyle bir süre ormanlık alanlara giriş yasak olsa da bahar ve kış aylarında da bölge kamp tutkunları için cezbedici özellikler taşıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Komisyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen tanıtım çekimlerinde de daha çok doğal güzellikler ön plana çıkarılarak, ilçenin her alanda farklı aktivitelere uyumlu olduğu da sergileniyor.

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İlçenin doğal güzelliklerini de daha çok tanıtmayı hedeflediklerini ve ziyaretçilere her alanda destek olduklarını belirten Susurluk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürü Özkan Çetin, “Bulunduğumuz mevkii Susurluk Çataldağ Göleti mevkii burada kamping için güzel alanlar var. Belediye olarak bizde kamp yapmak isteyenleri yöreyi tanıtıcı mihmandarlar eşliğinde gelip burada yardımcı oluruz. Belediyemiz personelinden de burada aktif olarak profesyonel olarak kamp yapan insanlar var onlarla da her türlü desteği veririz” dedi.

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İlçede yaşayan ve off road, kamping gibi aktivitelerle uğraşan Ali Kadir Akyüz, “Susurluk’ta yaşıyorum, veteriner hekimim. Çataldağ’da göletimizde güzel kamping alanlarımız var, off road araçlarına için de uygun. Susurluk off road kulübü SUSOF adı altında bir kulübümüz var. 16’ya yakın off road aracımız var. Hem bu şekilde doğa gezileri hem de geçtiğimiz kışta yolda kalan araçlarımızı kurtarmıştık bu tarz destekli çalışmalarda yapıyoruz“ sözleri ile ilçenin doğasının bu tür etkinliklere uygun olduğunu belirterek ziyaretçilere davette bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir İstanbul İzmir
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