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Kolay eş anlamlısı nedir? Kolay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime hazinesi en zengin dillerden biri de Türkçedir. Farklı dillerden birçok kelime zamanla değişerek dilimize yerleşmiştir. Aynı zamanda Türkçenin eski dönemlerinden beri koruduğumuz ve türettiğimiz kelimeler de mevcuttur. Kelime haznesinin zengin olması aynı anlama gelen birden fazla kelimenin bulunmasını sağlamıştır. Bu durum da eş anlamlılığı oluşturur. Bir kelimenin birden fazla eş anlamı bulunabilir. Kolay kelimesi de Türkçe kökenli ve birden fazla eş anlamlısı bulunan bir kelimedir.

Kolay eş anlamlısı nedir? Kolay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kolay kelimesi Türkçe kökenlidir. Sıfat, isim ve zarf olarak kullanımları bulunur. Eski Türkçede istemek, dilemek anlamlarına gelen "kol-" fiiline "+(g)Ay" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin farklı anlamları vardır:

  • Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı.
    Örnek cümle:
  • Kolaylık.
  • Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe.

Kolay kelimesi başka kelimelerle bir araya gelerek birleşik kelimeler de oluşturur. Örneğin "dile kolay" ve "kolay kolay" birleşik kelimeleri kolay kelimesiyle türetilmiştir.

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Kolay kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nedir?

Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla eş anlamı vardır. Bu kelimelerden biri de kolay kelimesidir. Cümle içindeki kullanım amaçlarına göre kolay yerine kolayın eş anlamlısı kelime kullanılabilir. "Basit" kelimesi, kolayın en çok kullanılan eş anlamlısıdır. Kolay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

  • Basit
  • Zahmetsiz
  • Emeksiz
  • Zorlamasız
  • Hafif
  • Palas
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Kolayın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kolay eş anlamlısı kelimelerin kullanıldığı deyimler ve atasözleri de vardır. Kolayın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Her işin kolayına kaçmayı çok iyi bilir o!
  • Burada herkesin içinde konuşmak kolay değildir.
  • O işi sana kolay kolay bırakmam.
  • Böyle basit sorunlarla bir daha karşıma gelme!
  • Öylesi daha kolayına gelmiş gitmiş otele yerleşmiş.
  • İşte en basit bir sebep.
  • Bu iş, belki emeksizliğinden tuhaf geliyordu insanlara.
  • Akıcı ve zorlamasız dili bu kitabı daha okunabilir hâle getirmiş.
  • Hafif bir iş olmasına rağmen günlerdir yapamamıştı.
  • Yarınki iş listesinin hepsi palas.
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