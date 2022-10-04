Kolay eş anlamlısı nedir? Kolay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kolay kelimesi Türkçe kökenlidir. Sıfat, isim ve zarf olarak kullanımları bulunur. Eski Türkçede istemek, dilemek anlamlarına gelen "kol-" fiiline "+(g)Ay" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin farklı anlamları vardır:
Kolay kelimesi başka kelimelerle bir araya gelerek birleşik kelimeler de oluşturur. Örneğin "dile kolay" ve "kolay kolay" birleşik kelimeleri kolay kelimesiyle türetilmiştir.
Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla eş anlamı vardır. Bu kelimelerden biri de kolay kelimesidir. Cümle içindeki kullanım amaçlarına göre kolay yerine kolayın eş anlamlısı kelime kullanılabilir. "Basit" kelimesi, kolayın en çok kullanılan eş anlamlısıdır. Kolay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:
Kolay eş anlamlısı kelimelerin kullanıldığı deyimler ve atasözleri de vardır. Kolayın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse: