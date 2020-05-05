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  4. Kan donduran cinayeti itiraf etti! Önce tabancayla vurdu sonra yaktı

Kan donduran cinayeti itiraf etti! Önce tabancayla vurdu sonra yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 21:01 | Son Güncelleme

Trabzon’da bir aracın içerisinde önce vurulan sonra araçla birlikte yakılan kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti.

Kan donduran cinayeti itiraf etti! Önce tabancayla vurdu sonra yaktı

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, Soner Taşkın (36) bir aracın içerisinde silahla vurulduktan sonra araçla birlikte ateşe verilmiş ve yaşamını kaybetmişti.

Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı’nda olayın şüphelisi olarak gözaltında tutulan Önder T.’nin (35), jandarmaya verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay gecesi Soner Taşkın’ın önce Neşat A. (43) ile buluşup sonrasında araçla Önder T.’yi aldıkları ve Yomra’nın Gülyurdu Mahallesi’ne çıktıkları ve burada çıkan tartışmanın ardından Önder T.’nin belinden çıkardığı silahla Soner Taşkın’ı vurduğu, daha sonra araçtan çıkarak kapıları kilitleyip aracı ateşe verdiği bilgilerine ulaşıldı.
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Önder T.’nin tanık bırakmamak için Neşat A.’yı da öldürmeye çalıştığı ancak başaramadığı ve arkasından birkaç el ateş ettiği belirtildi. Alacak verecek meselesi nedeniyle Soner T.’yi öldürdüğü gerekçesiyle jandarmadaki gözaltı süreci devam eden Önder T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilecek. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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(İHA)

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