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  4. Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

24.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, Kalyon'un bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye çalışırken eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Öte yandan olayla ilgili gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi.

Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! Darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Arbedede Oktay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpay Kalyon’un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, bugün Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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"BURADA KAVGA EDEMEZSİNİZ"

Olay gecesi, Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darp edildiğini gördüğü kadını görüp olaya müdahale etmek için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T. de olaya dahil olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.B., "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u, eşi Sırma Kalyon'un gözleri önünde bıçakladı. Kalyon, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Öte yandan meydana gelen olayla ilgili 3 olan gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. Olayı gerçekleştirmekle suçlanan F.B., işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.T., otel mesul müdürü O.S., şüphelileri arabayla kaçırmakla suçlanan O.G. ve bir kişinin daha gözaltına alındığı, C.Ü., M.T., O.S. ve O.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Kalyon’un, O.D. tarafından bıçaklandığı kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Cep telefonu görüntülerinde iki grubun arbede anları ve daha sonra vale olduğu ileri sürülen kişinin gece kulübünden bıçak alıp gelmesinin ardından Kalyon’u bıçakladığı görülmüştü.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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