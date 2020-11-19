HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay! Kayıp genci, arkadaşı öldürüp üzerine beton dökmüş

Kan donduran olay! Kayıp genci, arkadaşı öldürüp üzerine beton dökmüş

19.11.2020 12:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kan donduran olay! Kayıp genci, arkadaşı öldürüp üzerine beton dökmüş

Gaziantep'te yaklaşık 3 aydır kayıp olan Mehmet Yalnızoğlu'nu (30) arkadaşının pompalı tüfek ile göğsünden vurarak öldürüp, evinin avlusuna gömdüğü ortaya çıktı.

Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnızoğlu için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Yalnızoğlu'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.

9513ca55198302f0a5e1d9266b95774d

Cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı. Bir erkek cesedi bulundu. Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki ceset, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin Yalnızoğlu'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Yaralı halde bulmuşlar! Takdir toplayan görüntülerYaralı halde bulmuşlar! Takdir toplayan görüntüler
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

18 aylık kızını tehlikeli durumlarda fotoğraflıyor

18 aylık kızını tehlikeli durumlarda fotoğraflıyor

Yaralı halde bulmuşlar! Zavallı köpeği kucaklayıp belediyeye getirdiler

Yaralı halde bulmuşlar! Takdir toplayan görüntüler

Koronavirüs sürecinde Türkiye'ye gelen dönmek istemiyor!

Türkiye'ye gelen dönmek istemiyor! O kente yerleşenler bile var

Antik kentte heyecanlandıran keşif! 2016'dan beri devam ediyordu

Blaundos Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif!

Blaundos Antik Kenti'nde Roma dönemine ait hamam bulundu

Blaundos Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesiydi! Ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi tehlike altında!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.