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  4. Kan donduran olay! Servis şoförü tarafından kaçırılan 7 yaşındaki kız çocuğu 12 yıl boyunca işkence gördü

Kan donduran olay! Servis şoförü tarafından kaçırılan 7 yaşındaki kız çocuğu 12 yıl boyunca işkence gördü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 09:54
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Okul servisi şoförü Carlos Humberto Grisales Higuita, 12 yıl önce 7 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız öğrenciyi kaçırarak evinde oluşturduğu mahzende hapsetmişti. Bu yıl başlarında esaret altındaki kız kaçmayı başararak polise durumu anlatınca Carlos Humberto Grisales Higuita tutuklandı.

Kan donduran olay! Servis şoförü tarafından kaçırılan 7 yaşındaki kız çocuğu 12 yıl boyunca işkence gördü

MYNET|DIŞ HABERLER Kolombiya'nın Medellin kentinde okul otobüsü şoförü olan Carlos Humberto Grisales Higuita, yedi yaşındayken bir kızı kaçırıp 12 yıl boyunca cinsel tacizde bulunmakla suçlandı. Carlos Humberto Grisales Higuita'nın, işini kullanarak 2012 yılında henüz yedi yaşındayken kızı kaçırdığı ve daha sonra onu Kolombiya'nın Medellin ve Bello kentindeki mülklerde sakladığı iddia edildi. Kızın kaçırıldığı dönemde ailesi tarafından izinin sürülmediği ve okula gitmediği öne sürüldü.

HER GÜN İŞKENCE GÖRDÜ

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İsmi açıklanmayan mağdur Higiuita tarafından psikolojik olarak manipüle edilerek her gün cinsel tacize maruz kaldı. Kaçmayı başararak durumu polise ihbar etmesinden sonra Higuita, Medellin'de tutuklandı ve bir küçüğe tecavüz ve çocuk pornosu üretme gibi suçlamalarla karşı karşıya. Bu hafta mahkemeye çıktıktan sonra suçlamaları reddetti ve gözaltında tutuluyor.

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Kolombiya kaçırma
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