Ayrıldığı eski sevgilisini konuşmak için çağırdı! 16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki eski sevgilisini sokak ortasında 36 kez bıçakladı: Anbean güvenlik kamerasında

MYNET|DIŞ HABERLER 3 yıl önce Logan MacPhail ve Holly Newton okulda tanışmış ve ilişki yaşamaya başlamıştı. MacPhail, eğitim sorunları ve otizm nedeniyle özel bir okula gitmesi gereken sorunlu bir gençti. Cinayetten altı gün önce Holly son kez ilişkiyi bitirdi. Ancak MacPhail ayrılığı kabul etmedi ve eski sevgilisini 45 dakika boyunca takip etti. Takip anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KONUŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

MacPhail genç kızı arayarak konuşmak istediğini söyledi ve ikili sokakta buluştu. Güvenlik kameralarında ikili otobüs durağında sohbet ederken görüldü. Polisin yayınladığı görüntülerde, MacPhail'in bir ara sokağa girdiği sırada Holly'nin tereddütlü göründüğü anlar yer aldı. Birkaç saniye sonra MacPhail genç kızı 36 kez bıçakladı.

MacPhail tutuklanırken polise, "Bana karşı çok kötü davranıyordu. Kendimi öldürmem gerekiyordu ama iş işten geçti." dedi. MacPhail en az 15 yıl 89 gün hapis cezasıyla müebbet hapse mahkum edildi.

Savcı David Brooke KC, Newcastle Crown Mahkemesi'nde, "Logan MacPhail, ayrılıkla

başa çıkmakta zorlanıyordu. Bu durumdan çok mutsuz olduğu açık" ifadelerini kullandı.