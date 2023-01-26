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Kan donduran olay! Toprağa yarı gömülü halde bulundu

26.01.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kan donduran bir olay yaşandı. Sarıkamış ilçesinde bir köprünün altında toprağa yarı gömülü ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 6 gün önce kaybolan 26 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Kan donduran olay! Toprağa yarı gömülü halde bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6 gün önce kaybolan genç, köprü altında bedeninin yarısı toprağa gömülü halde ölü bulundu.

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Kazıkkaya köyünde 6 gün önce kaybolan 26 yaşındaki İlhan Akbulut'un ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı.

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KÖPRÜ ALTINDA CESEDİ BULUNDU

Arama sonucu Akbulut, Armutlu ile Kazıkkaya köyleri arasındaki bir köprü altında toprağa yarı gömülü halde ölü olarak bulundu.

Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde araştırmalar devam ediyor. İlk belirlemelere göre Akbulut'un av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış ceset

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