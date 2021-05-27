HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran olayda yeni detay! Öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce alıkoymuş

Kan donduran olayda yeni detay! Öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce alıkoymuş

27.05.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde sevgilisini ve Suriyeli bir kadını öldürmekten aranan firari zanlının sevgilisini 1 ay önce kaçırıp 11 gün alıkoyduğu, bu süre içinde de genç kadını dövüp, "Seni öldürüp cesedini parçalarım" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

Kan donduran olayda yeni detay! Öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce alıkoymuş

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Mayıs’ta ilçeye bağlı Eski Kabasakal Mahallesi’nde yaşandı. Gece geç saatlerde tarladan dönen işçiler, Müftü Mustafa Sokak’ta park halinde kapıları açık, çalışır vaziyette bir otomobili fark edince durdu. Ön camında kurşun izleri olan araçta bir kadın cesedini gören işçiler, durumu jandarmaya bildirdi. Ölen kadının, 3 çocuk annesi Tuğçe Duman (27) olduğu tespit edilirken, olay yerine 60 metre uzaklıkta bir başka kadının daha cesedi bulundu.

Bu kişinin de Duman'ın dayısıyla evli olan Suriye uyruklu Melek el Şemo (24) olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında da, her iki kadının Tuğçe Duman'ın sevgilisi Furkan A. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak Furkan A. saldırının ardından bir türlü yakalanamadı. Katil zanlısına yardım ettiği öne sürülen amcası İsmail A. ve oğlu Murat A. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgusu da sürüyor.

Adana'da korkunç olay! Biri otomobilde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulunduAdana'da korkunç olay! Biri otomobilde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

BOŞANMA SÜRECİNDE TANIŞMIŞLAR

Tuğçe Duman'ın 2 yıl önce eşi Osman Duman’dan ayrılıp boşanma davası açtığı, 3 çocuğunu alıp Kozan'a geldiği, Furkan A. ile de burada tanışıp sevgili oldukları öğrenildi. Ancak bu ilişkisi genç kadının hayatını kararttı. Furkan A.’dan ayrılmak isteyen Duman, sevgilisinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.

Furkan A.'nın, 13 Mart'ta Duman'ı kaçırdığı, genç kadının ailesinin de polise 'kayıp' başvurusunda bulunduğu belirlendi. Ekipler, genç kadını bulup 'Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirilirken, Furkan A. için de uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Duman bir gün sonra buradan çıkıp, annesi Hatice Kır'ın yanına yerleşti. Ancak Furkan A., Duman’ın peşini bırakmadı ve ona, "Annenin evinden çıkıp, benimle yaşayacaksın yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti.

GİTMEK ZORUNDA KALDI

Kendisi ve ailesine zarar verilmesinden korkan Duman, 23 Nisan’da evden çıkıp Furkan A. ile gitmek zorunda kaldı. Furkan A. bulunmamak için sürekli adres değiştirirken, sevgilisinin telefonuna da el koydu. Çift, Kozan’da dağlık arazideki barakalarda kalırken, Duman telefonunu istedi ancak Furkan A. önce sevgilisini dövdü, sonra da ona, “Eğer beni bırakıp gidersen seni ve sevdiklerini öldürürüm. Cesedini parçalara ayırıp mağaraya atarım kimse bulamaz” dedi.

11 GÜN SONRA KURTULDU

4 Mayıs’ta çift, yürüyerek dağdan indi ve Kozan’a bağlı Bağlar Mahallesi’ne giderken, Furkan A.’nın kuzeni Murat A.’nın motosikletle yanlarına gelip, Duman’ı, “Şimdi annen seni bizim elimizden kurtarsın da görelim” diye tehdit ettiği öğrenildi. Genç kadının esareti, aynı gün tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği bir evde tanımadığı kişinin telefonundan polisi aramasıyla 11 gün sonra bitti.

Polis, ihbar üzerine harekete geçip Tuğçe Duman’ı mahsur kaldığı evden kurtardı. Furkan ve Murat A. da gözaltına alındı. Furkan A. polis merkezindeki ifadesinde de, “Tuğçe ile evlilik konusunu görüştük. Bana; ‘Gel beni götür, birlikte kaçalım’ dedi. Ben de onu evinden aldım. Kendisiyle 4 Mayıs’ta gittiğimiz evde tartıştık. Onu darp etmedim. Bana iftira atıyor” dediği öğrenildi. Bu olaydan sonra da Furkan A. için uzaklaştırma kararı çıktığı belirlendi. Ancak buna rağmen Furkan A. hem Duman’ı hem de Suriyeli kadını öldürdü. Şu an jandarma her yerde Furkan A.’yı arıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi! Çok sayıda kişiye gözaltıDolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi! Çok sayıda kişiye gözaltı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

En Çok Okunan Haberler

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.