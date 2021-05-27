Kan donduran olayda yeni detay! Öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce alıkoymuş

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Mayıs’ta ilçeye bağlı Eski Kabasakal Mahallesi’nde yaşandı. Gece geç saatlerde tarladan dönen işçiler, Müftü Mustafa Sokak’ta park halinde kapıları açık, çalışır vaziyette bir otomobili fark edince durdu. Ön camında kurşun izleri olan araçta bir kadın cesedini gören işçiler, durumu jandarmaya bildirdi. Ölen kadının, 3 çocuk annesi Tuğçe Duman (27) olduğu tespit edilirken, olay yerine 60 metre uzaklıkta bir başka kadının daha cesedi bulundu.

Bu kişinin de Duman'ın dayısıyla evli olan Suriye uyruklu Melek el Şemo (24) olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında da, her iki kadının Tuğçe Duman'ın sevgilisi Furkan A. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak Furkan A. saldırının ardından bir türlü yakalanamadı. Katil zanlısına yardım ettiği öne sürülen amcası İsmail A. ve oğlu Murat A. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgusu da sürüyor.

BOŞANMA SÜRECİNDE TANIŞMIŞLAR

Tuğçe Duman'ın 2 yıl önce eşi Osman Duman’dan ayrılıp boşanma davası açtığı, 3 çocuğunu alıp Kozan'a geldiği, Furkan A. ile de burada tanışıp sevgili oldukları öğrenildi. Ancak bu ilişkisi genç kadının hayatını kararttı. Furkan A.’dan ayrılmak isteyen Duman, sevgilisinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.