Kan donduran olayda yeni gelişme! Katil zanlısı ifadesini değiştirdi: Silah yanlışlıkla patladı

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan, 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha dönmedi. Aygün'ün yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun da dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi sonrası serbest bırakılan Coşkun, şüphe üzerine 28 Ocak'ta yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Ekipler, bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Muharrem Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'hırsızlık' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği Muharrem Coşkun, ilk kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Arzu Aygün’ün babası Seyfullah Aygün, annesi Semine Aygün ile çocukları ve kadın platformu üyeleri de katıldı. Duruşmada savunma yapan Coşkun, emniyetteki ifadesini değiştirerek, "Cinayeti planlayarak işlemedim. Tartıştık ve ben silahı çektim, yanlışlıkla silah patladı" diye konuştu.