Kan donduran vahşet: 4 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü! Eve gelen eşi kanlar içinde buldu

Dehşete düşüren olay, Belde Mahallesi'ndeki Tuba Apartmanı'nın 5’inci katındaki bir dairede meydana geldi. Eve gelen eşi, Zeynep Ayrılmak’ı bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Ayrılmak’ın cansız bedeni bulundu.

Ayrılmak’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polisin, şüpheli olarak Zeynep Ayrılmak'ın ağabeyini aradığı belirtildi.

(DHA)

