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Kan donduran vahşet: 4 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü! Eve gelen eşi kanlar içinde buldu

24.03.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. 4 çocuk annesi Zeynep Ayrılmak (43), evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Eve gelen eşinin cesedini bulduğu Ayrılmak'ın ölümüyle ilgili ağabeyinin arandığı belirtildi. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet: 4 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü! Eve gelen eşi kanlar içinde buldu

Dehşete düşüren olay, Belde Mahallesi'ndeki Tuba Apartmanı'nın 5’inci katındaki bir dairede meydana geldi. Eve gelen eşi, Zeynep Ayrılmak’ı bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Ayrılmak’ın cansız bedeni bulundu.

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Ayrılmak’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polisin, şüpheli olarak Zeynep Ayrılmak'ın ağabeyini aradığı belirtildi.

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(DHA)

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