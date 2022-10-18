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Kan donduran vahşet! ‘Kızını bu gençle evlendir’ diyen ağabeyine karşı çıkınca canından oldu

18.10.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Raşit Kaysuk (37) ile kendisinden kızını tanıdığı bir gençle evlendirmesini isteyen ağabeyi Can Kaysuk (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Raşit Kaysuk, yeğeni F.K. (16) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. F.K. tutuklanırken, babası Can Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! ‘Kızını bu gençle evlendir’ diyen ağabeyine karşı çıkınca canından oldu

Bursa'da at arabasıyla hurdacılık yapan Can Kaysuk, kardeşi Raşit Kaysuk'tan, yeğeni G.K.'yi (17) tanıdığı bir gençle evlendirmesini istedi. Raşit Kaysuk olumsuz yanıt verince iki kardeş tartıştı. Tartışmanın ardından Can Kaysuk, ayrıldı.

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"YEĞENİMİ NEDEN BENİM İSTEDİĞİM GENCE VERMİYORSUN?"

Önceki gün Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde, çay ocağında oğlu F.K. ile oturan Can Kaysuk, yoldan geçen kardeşi Raşit Kaysuk'u gördü. İddiaya göre, "Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?" diyen Can Kaysuk ile kardeşi arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan F.K., yanındaki bıçakla amcası Raşit Kaysuk’u kalbinden yaraladı. Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Raşit Kaysuk, yaşamını yitirdi.

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F.K. TUTUKLANDI, CAN KAYSUK İSE SERBEST BIRAKILDI

Kaçan F.K. ile babası Can Kaysuk, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin Yunus ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.K. tutuklandı, babası Can Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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